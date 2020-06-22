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تعليم

محافظ المنيا يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية ويشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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أيمن رياض

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم عددا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات.


رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور أحمد طلب رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.


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شملت الجولة لجان معهد المنيا الثانوي الأزهري بمدينة المنيا، حيث تابع المحافظ سير الامتحانات، والتأكد من توافر الخدمة الطبية داخل اللجان، بالإضافة إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في كل اللجان، والتواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.


كما شدد المحافظ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية الأزهرية، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية.


ووجه المحافظ بتذليل جميع العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

محافظ المنيا يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية ويشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية
محافظ المنيا يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية ويشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية
محافظ المنيا يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية ويشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية
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