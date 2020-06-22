حكاية ندى.. فسخت خطوبتها فكان مصيرها الحرق بمياه النار في القليوبية

لم تتوقع ندى أن تكون مصيرها تشويه وجوها بمياه النار بسبب فسخ خطوبتها من خطيبها بسبب نشوب مشاكل بينهما بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، توقعت ندى أن الخلافات يمكن أن تنتهي، ولكن بدات تزيد يومًا عن الآخر، واصبحت الحياة بينهما شبه مستحيلة قبل أن تبدأ.
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ندى قررت على الفور أن تنهى الخطوبة وتخبره خطيبها بفسخ الخطبة بينهما فجاء رد فعله غير متوقعا حيث قرر الانتقام منها بإلقاء مياه مما أدى تشويها وفروا هاربين.
وعلى الفور تحرر محضر بالواقعة ونقل المصابة للمستشفي وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها التحقيق والذي أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.
وعلى الفور انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وتبين أن هناك خلاف بين الشاب المتهم ويدعى يحيى م "، وشهرته إسلام التركي والمجني عليها، بسبب فسخها خطبتهما، ويوم الواقعة التقى بها بدائرة المركز وقرر الانتقام منها، فقام بإلقاء مياه النار على وجهها وجسدها، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز الخانكة مفاده إصابة ندى إ" وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب ألقى عليها مادة كاوية.
وعلى الفور انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وتبين أن هناك خلاف بين الشاب المتهم ويدعى يحيى م "، وشهرته إسلام التركي والمجني عليها، بسبب فسخها خطبتهما، ويوم الواقعة التقى بها بدائرة المركز وقرر الانتقام منها، فقام بإلقاء مياه النار على وجهها وجسدها، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.