حكاية ندى.. فسخت خطوبتها فكان مصيرها الحرق بمياه النار في القليوبية

ندى قررت على الفور أن تنهى الخطوبة وتخبره خطيبها بفسخ الخطبة بينهما فجاء رد فعله غير متوقعا حيث قرر الانتقام منها بإلقاء مياه مما أدى تشويها وفروا هاربين.





تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز الخانكة مفاده إصابة ندى إ" وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب ألقى عليها مادة كاوية.



وعلى الفور انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وتبين أن هناك خلاف بين الشاب المتهم ويدعى يحيى م "، وشهرته إسلام التركي والمجني عليها، بسبب فسخها خطبتهما، ويوم الواقعة التقى بها بدائرة المركز وقرر الانتقام منها، فقام بإلقاء مياه النار على وجهها وجسدها، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



وعلى الفور تحرر محضر بالواقعة ونقل المصابة للمستشفي وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها التحقيق والذي أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.