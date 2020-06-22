AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حكاية ندى.. فسخت خطوبتها فكان مصيرها الحرق بمياه النار في القليوبية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:41 م
الحرق بمية النار
الحرق بمية النار
Advertisements
إبراهيم الهوارى
لم تتوقع ندى أن تكون مصيرها تشويه وجوها بمياه النار بسبب فسخ خطوبتها من خطيبها بسبب نشوب مشاكل بينهما بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، توقعت ندى أن الخلافات يمكن أن تنتهي، ولكن بدات تزيد يومًا عن الآخر، واصبحت الحياة بينهما شبه مستحيلة قبل أن تبدأ. 


ندى قررت على الفور أن تنهى الخطوبة وتخبره خطيبها بفسخ الخطبة بينهما فجاء رد فعله غير متوقعا حيث قرر الانتقام منها بإلقاء مياه مما أدى تشويها وفروا هاربين.

وعلى الفور تحرر محضر بالواقعة ونقل المصابة للمستشفي وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها التحقيق والذي أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز الخانكة مفاده إصابة ندى إ" وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب ألقى عليها مادة كاوية.

وعلى الفور انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وتبين أن هناك خلاف بين الشاب المتهم ويدعى يحيى م "، وشهرته إسلام التركي والمجني عليها، بسبب فسخها خطبتهما، ويوم الواقعة التقى بها بدائرة المركز وقرر الانتقام منها، فقام بإلقاء مياه النار على وجهها وجسدها، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لسرقة المواشى.. عاطل يقتل مزارعا خنقا بحبل فى الخانكة

بسبب البطيخ.. تاجر يمزق جسد زميله داخل سوق الفاكهة بـ بنها

ترشيحاتنا

تقوى المناعة وتنظم الضغط .. فاكهة الليتشي انتشرت في مصر و فوائدها غير متوقعة

لرفض أسرة خطيبته إتمام الزواج.. مصرع شاب قفز من الدور الخامس بسوهاج

يبدأ من 10 مساء.. تحرك برلماني لتعديل حظر التجول فى مصر أول يوليو

هل يجوز للأرملة فى فترة العدة المبيت عند ابنتها ؟.. دار الإفتاء ترد

ورقة مساومة ومقامرة للاستيلاء على نفطها.. ماذا يريد أردوغان من ليبيا ؟

نيابة الخانكة تأمر بضبط وإحضار شاب لاتهامه بتشويه وجه خطيبته

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

منحلة أخلاقيا وتدعم العنصرية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

شقيقة اوس اوس توضح حقيقة سقوط الرضيع من البلكونة

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.. وزيرا القوى العاملة والتضامن يبحثان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين

ذهب ومرصعة بالماس.. سعر خرافى لـ ساعة ياسمين صبرى فى جلسة تصوير

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي .. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها

كشف أثرى في الأقصر .. أفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني المتأخر

التعليم: اجتماع مع واضعي امتحان عربي الثانوية العامة اليوم وتعليمات بالمرونة في التصحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هاري وميجان.. مخاوف من أزمة جديدة في العائلة المالكة البريطانية

ملفتة و جذابة .. 15 صورة تكشف جمال ريم السعيدي فى عيد ميلادها

ذهب ومرصعة بالماس.. سعر خرافى لـ ساعة ياسمين صبرى فى جلسة تصوير