واقفين في ضهر كل من يحتاج المساعدة.. رسالة تخصص أرقاما لتقديم خدمات طبية شاملة

بعد نجاحها في حملة "تحدي الخير"، تستمر رسالة في عمل الخير بحملة جديدة تحت عنوان "واقفين في ضهر كل من يحتاج المساعدة".





وتهدف الحملة لتوصيل الخدمات الصحية الشاملة من خلال فريق طبي متاح على مدار 24 ساعة للرد الاستشارات الطبية وتوفير أسطوانات الأكسجين لكل من يحتاج إليها.





وقالت "ريهام محيسن" المتحدث باسم رسالة: "نخطط للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا بتوفير الخدمات الطبية لأنها الأكثر استحقاقا وتقديم المساعدة وتلبية الاحتياجات من خلال متطوعين رسالة وفرقها الطبية وأطبائها لتحمل المعني الحقيقي للمسئولية".





وتابعت : "رسالة كانت أول من دعم أزمة كورونا وحققت أعلى نسبة نجاح تحت شعار مبادرة "تحدي الخير" التي شارك فيها نجوم الفن وكرة القدم والإعلاميين وشركاء النجاح من الشركات وكان ذلك تحت إشراف ومتابعة وتعاون وزارة التضامن الاجتماعي ومشاركة مؤسسات الدولة في جميع محافظات مصر للوصول لآلاف الأسر وتخطي الـ ١٠٠ ألف أسرة وتستمر في العطاء الفتره الحاليه من خلال المساعدات الطبية".





وأشادت "محيسن" بدور رسالة دائما مع كل المصريين في وقت الشدة ومبادراتها المستمرة في الدعم والخدمات وخاصة في الوقت الحالي والتواصل مباشر مع كل المواطنين.





ويمكنم التواصل على الأرقام التالية:





1- فريق طبي متاح على مدار الـ24 ساعة للرد على والاستشارات الطبية عن طريق أرقام واتس آب: 01159722558 - 01159477443





2- فريق متطوعين لتوصيل جميع احتياجات مرضى العزل المنزلي من خلال التواصل على الرقم:01144696662







3- توفير أسطوانات الأكسجين لكل محتاج من خلال التواصل على الرقم:01144696662





4- وفي حالة وجود وفاة لا قدر الله بالكورونا ممكن تتواصل معانا على الرقم:01144696662 لو مش لاقي مغسلين هنوفرلك.





ودائمًا لو محتاج أي حاجة في الدنيا ممكن تبعتلنا على جروب #انا_وابن_عمي_بنساعد_الغريب من هنا

: https://www.facebook.com/groups/223926971891188