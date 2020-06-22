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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: تفجير مكتب الاتصال المشترك لا علاقة له باتفاقية سبتمبر ونتابع كل تحركات بيونج يانج العسكرية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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أ ش أ
 صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج - دو، اليوم الاثنين، بأن مسألة تفجير كوريا الشمالية لمبنى الاتصال المشترك بين الكوريتين في مجمع كيسونج الصناعي في الأسبوع الماضي، لا علاقة له باتفاقية 19 سبتمبر العسكرية الموقعة بين الجانبين.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزير جيونج قوله في اجتماع اللجنة الدفاعية البرلمانية المنعقدة اليوم، "إن اتفاقية 19 سبتمبر تشمل مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من الاشتباك العسكري العابر بين البلدين، ولا علاقة لها بمكتب الاتصال المشترك".
وحول تحركات الشمال لبناء غواصة بهدف إطلاق الصواريخ البالستية منها، قال جيونج " تأكدنا من وجود تحركات مستمرة متعلقة بهذه المسألة، غير أنه من غير الملائم القول بأنه تم تطويرها أم لا، ويتابع الجيش مختلف التحركات العسكرية في كوريا الشمالية سواء كانت متعلقة بالصواريخ البالستية العابرة للقارات أو صواريخ بالستية منطلقة من الغواصات، غير أنه من الصعوبة بمكان تحديد نسبة بالضبط لإمكانية إطلاق الصواريخ".
يشار الى أن اتفاقية 19 سبتمبر تضمن إغلاق أكشاك المراقبة داخل المنطقة المنزوعة السلاح من الجانبين وسحب الأسلحة النارية الثقيلة وخفض القوات العسكرية في منطقة الحراسة المشتركة ووقف عمليات الاعتداء برا وبحرا وجوا والبحث المشترك عن رفات موتى الحرب وغيره
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