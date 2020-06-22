AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الصحة العراقي يحذر من دخول البلاد مرحلة وبائية خطيرة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:44 م
وزير الصحة العراقي
وزير الصحة العراقي حسن التميمي
Advertisements
شيماء مصطفى
قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم، الاثنين، إن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ينذر بدخول البلاد مرحلة وبائية خطيرة.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، أكد التميمي أن "تصاعد أعداد الإصابات بكورونا يشير إلى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي، لافتا إلى أن مستوى التزام بعض المواطنين بالتعليمات الصحية لايزال دون المستوى.

وأضاف "حتى اللحظة لا يوجد أي علاج لكورونا ونعمل على تكثيف الجهود من أجل استيعاب أعداد المصابين بالفيروس، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إدخال مشاريع المستشفيات ذات ٤٠٠ سرير في المحافظات، لسرعة تقديم الخدمة الطبية.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 87 حالة وفاة و1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، فرض حظر تجول شامل في محافظة البصرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى أول الشهر المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البصرة

العراق يعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 2003

وزير الصحة العراقي: عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي وراء انتشار "كورونا"

بسبب كورونا.. العراق يفرض حظر تجول شاملا خلال عطلة عيد الفطر

العراق يسجل 3 وفيات و163 إصابة جديدة بفيروس كورونا

استمرار الذروة.. العراق يسجل 672 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد عودة المطاعم للعمل ..هل ينتقل فيروس كورونا عبر الطعام؟ الصحة السعودية تجيب

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

تسببت فى انتشار كورونا بالصين..احذر هذه العلامات عند شراء الأسماك

بسبب هاري وميجان.. مخاوف من أزمة جديدة في العائلة المالكة البريطانية

الصحة: تراجع إصابات كورونا منتصف يوليو المقبل.. يتصدر نشرة صباح البلد

نيابة الخانكة تأمر بضبط وإحضار شاب لاتهامه بتشويه وجه خطيبته

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

منحلة أخلاقيا وتدعم العنصرية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

شقيقة اوس اوس توضح حقيقة سقوط الرضيع من البلكونة

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.. وزيرا القوى العاملة والتضامن يبحثان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين

ذهب ومرصعة بالماس.. سعر خرافى لـ ساعة ياسمين صبرى فى جلسة تصوير

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي .. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها

التعليم: اجتماع مع واضعي امتحان عربي الثانوية العامة اليوم وتعليمات بالمرونة في التصحيح

كشف أثرى في الأقصر .. أفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني المتأخر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هاري وميجان.. مخاوف من أزمة جديدة في العائلة المالكة البريطانية

ملفتة و جذابة .. 15 صورة تكشف جمال ريم السعيدي فى عيد ميلادها

ذهب ومرصعة بالماس.. سعر خرافى لـ ساعة ياسمين صبرى فى جلسة تصوير