وزير الصحة العراقي يحذر من دخول البلاد مرحلة وبائية خطيرة

قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم، الاثنين، إن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ينذر بدخول البلاد مرحلة وبائية خطيرة.





ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، أكد التميمي أن "تصاعد أعداد الإصابات بكورونا يشير إلى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي، لافتا إلى أن مستوى التزام بعض المواطنين بالتعليمات الصحية لايزال دون المستوى.





وأضاف "حتى اللحظة لا يوجد أي علاج لكورونا ونعمل على تكثيف الجهود من أجل استيعاب أعداد المصابين بالفيروس، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إدخال مشاريع المستشفيات ذات ٤٠٠ سرير في المحافظات، لسرعة تقديم الخدمة الطبية.



