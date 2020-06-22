بشرة خير..مصر تستقبل أولى الرحلات القادمة من إيطاليا 15 يوليو

أكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ، أن هناك حجوزات حصلت عليها ، المنتجعات و الفنادق المصرية ، ستبدأ يوليو القادم من السوق الإيطالى.





أوضح الوصيف فى لقاء مع وكالة نوفا الايطالية أن 15 يوليو القادم سيشهد ، هبوط بعض الطائرات القادمة من السوق الايطالية ، كبداية للعودة عقب أزمة كورونا .









أفاد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أننا لم نتوقف على اجراء العديد ، من الاتصالات المستمرة ، مع شركائنا فى الخارج ، من الدول المصدرة لـ السياحة المصرية ، منوها أن بعض الدول الاوروبية مازالت تراجع إجراءات السفر لديها ، مؤكدا أننا باعلان ضوابط السلامة الصحية ، ستشجع على اتخاذ قرارات إيجابية لسياحة مصر .



