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أخبار البلد

بشرة خير..مصر تستقبل أولى الرحلات القادمة من إيطاليا 15 يوليو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:51 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
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محمد الاسكندرانى
أكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ، أن هناك حجوزات حصلت عليها ، المنتجعات و الفنادق المصرية ، ستبدأ يوليو القادم من السوق الإيطالى.

أوضح الوصيف فى لقاء مع وكالة نوفا الايطالية أن 15 يوليو القادم سيشهد ، هبوط بعض الطائرات القادمة من السوق الايطالية ، كبداية للعودة عقب أزمة كورونا .


أفاد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أننا لم نتوقف على اجراء العديد ، من الاتصالات المستمرة ، مع شركائنا فى الخارج ، من الدول المصدرة لـ السياحة المصرية ، منوها أن بعض الدول الاوروبية مازالت تراجع إجراءات السفر لديها ، مؤكدا أننا باعلان ضوابط السلامة الصحية ، ستشجع على اتخاذ قرارات إيجابية لسياحة مصر .

استطرد قائلا : "وضعنا ضوابط واشتراطات السلامة الصحية ، لتواكب جميع الدول المصدرة للسياحة فى العالم ، وفقا للشروط التى وضعتها وزارة الصحة المصرية و منظمة الصحة العالمية .
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