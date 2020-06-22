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تعليم

بعد إصابة مسئول بـ كورونا.. تغيير 9 رؤساء لجان ومراقبين ثانوية عامة بمطروح

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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ايمن محمود
قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تغيير 9 من رؤساء اللجان ومراقبين أوائل لامتحانات الثانوية العامة بمطروح بعد مخالطتهم لرئيس مركز توزيع الأسئلة الذي تأكد إصابته بكورونا.

وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن نتيجة المسحة أثبتت إصابة رئيس  مركز  توزيع أسئلة الثانوية العامة بمطروح بكورونا وعلى الفور تم حصر كل للمخالطين له. 


وأضاف أنه فور العرض على محافظ مطروح قرر تغيير جميع المخالطين من رؤساء اللجان والمراقبين وعددهم 9 حرصًا على سلامة طلاب الثانوية العامة.

وشدد على أنه على جميع أولياء الأمور الاطمئنان بأنه يتم الكشف الدوري على جميع المتعاملين مع الامتحانات حرصا على سلامتهم وصحة الطلاب.
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