AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخبار الحوادث.. التفاصيل الكاملة لانتحار حارس عقار المطرية شنقا بعد طلب وجبة محشي.. إخلاء سبيل سيدة في واقعة هجوم كلب بالتجمع الأول على طفل

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:34 م
اهالى المطرية يروون
اهالى المطرية يروون لحظة انتحار حارس عقار
Advertisements
رامي المهدي

نشر قسم الحوادث عدد من الاخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية وجاء من ابرزها : 


غير صحيحة.. ضبط معلمة روجت صورًا للغش جماعي فى الثانوية العامة

كشفت أجهزة الدولة حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعى من صورة لبعض الطلبة بإحدى لجان إمتحانات الثانوية العامة والزعم بوجود غش جماعى داخل تلك اللجنة.

 

بكفالة 10 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل سيدة في واقعة هجوم كلب التجمع الأول على طفل

قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة وباشراف محمد المنشاوي المحامي العام الاول اخلاء سبيل سيدة بكفالة 10 الاف جنيه لقيام الكلب الخاص بها بمهاجمة طفل بمنطقة التجمع الاول.


تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، تاجيل محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، لجلسة 17 أغسطس المقبل للاطلاع.


منحلة أخلاقيا وتدعم العنصرية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

هاجم رواد السوشيال ميديا آية حجازي بسبب تحالفها مع جماعة الإخوان الإرهابية، وقال أحد رواد السوشيال ميديا : " آيه حجازى اللي عذبت الأطفال وبتسرحهم واستغلت الثغرات القانونية عشان يطلعوا براءة وعشان يرموا الطوب على القوات الأمنية".

 

فرحة في كوم الرمل.. أسر العائدين من ليبيا: بنحب السيسي.. وشغل بـ 10 جنيه أحسن من السفر بره مصر.. فيديو وصور

ربنا يخليك لينا ياريس.. دعوة خالطت فرحة وزغاريد اهالى قرية كوم الرمل جنوب محافظة بني سويف، بعد عودة 23 شخصا من الاختطاف في ليبيا والتعرض للتعذيب على أيدي الجماعات المسلحة بمدينة ترهونة الليبية.


من حلم الثراء الى كابوس الاختطاف والتعذيب.. حكايات حصرية للعائدين من ليبيا.. فيديو وصور

البحث عن لقمة العيش عبر الصحراء الغربية.. رحلة بدأت بحلم الثراء في قرية كوم الرمل بمدينة بني سويف، وانتهت بكابوس الإختطاف والتعذيب في مدينة ترهونة الليبية على يد الجماعات المسلحة.


طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

 أطلقت الزوجة صرخات هزت ارجاء المكان .. الحقونى شعبان انتحر .. لحظات هرع الأهالى إلى غرفة حارس العقار بمنطقة المطرية ليجدوا الجثة معلقة فى سقف الغرفة، حاول الأهالى تلقين عم شعبان الشهادة لكنه لفظ انفاسه الأخيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرحة في كوم الرمل.. أسر العائدين من ليبيا: بنحب السيسي.. وشغل بـ 10 جنيه أحسن من السفر بره مصر.. فيديو وصور

من حلم الثراء الى كابوس الاختطاف والتعذيب.. حكايات حصرية للعائدين من ليبيا.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

3 مؤشرات تحسم انتقال طاهر محمد طاهر نجم المقاولون إلى الأهلي

الاتحاد الأوروبي: لسنا طرفا في ليبيا ولا الأكثر تأثيرا

أولى من الآخرين.. الإفتاء: يجوز إعطاء الزكاة للإخوة بهذا الشرط

رسميا .. طاهر محمد طاهر يبلغ المقاولون برغبته فى الانتقال إلى الأهلي

نجم يد الزمالك يتعرض لحادث سير.. صور

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبت بالعدوى أثناء صراعها مع المرض.. كورونا يهدد حياة طفلة مريضة بسرطان الدم

يقلل انتشار الفيروس ..اكتشاف فوائد مذهلة لـ العرقسوس لمرضى كورونا

بإطلالة جذابة.. ريم البارودى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها