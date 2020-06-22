أخبار الحوادث.. التفاصيل الكاملة لانتحار حارس عقار المطرية شنقا بعد طلب وجبة محشي.. إخلاء سبيل سيدة في واقعة هجوم كلب بالتجمع الأول على طفل

نشر قسم الحوادث عدد من الاخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية وجاء من ابرزها :





غير صحيحة.. ضبط معلمة روجت صورًا للغش جماعي فى الثانوية العامة

كشفت أجهزة الدولة حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعى من صورة لبعض الطلبة بإحدى لجان إمتحانات الثانوية العامة والزعم بوجود غش جماعى داخل تلك اللجنة.

بكفالة 10 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل سيدة في واقعة هجوم كلب التجمع الأول على طفل

قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة وباشراف محمد المنشاوي المحامي العام الاول اخلاء سبيل سيدة بكفالة 10 الاف جنيه لقيام الكلب الخاص بها بمهاجمة طفل بمنطقة التجمع الاول.





تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، تاجيل محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، لجلسة 17 أغسطس المقبل للاطلاع.





منحلة أخلاقيا وتدعم العنصرية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

هاجم رواد السوشيال ميديا آية حجازي بسبب تحالفها مع جماعة الإخوان الإرهابية، وقال أحد رواد السوشيال ميديا : " آيه حجازى اللي عذبت الأطفال وبتسرحهم واستغلت الثغرات القانونية عشان يطلعوا براءة وعشان يرموا الطوب على القوات الأمنية".

فرحة في كوم الرمل.. أسر العائدين من ليبيا: بنحب السيسي.. وشغل بـ 10 جنيه أحسن من السفر بره مصر.. فيديو وصور

ربنا يخليك لينا ياريس.. دعوة خالطت فرحة وزغاريد اهالى قرية كوم الرمل جنوب محافظة بني سويف، بعد عودة 23 شخصا من الاختطاف في ليبيا والتعرض للتعذيب على أيدي الجماعات المسلحة بمدينة ترهونة الليبية.





من حلم الثراء الى كابوس الاختطاف والتعذيب.. حكايات حصرية للعائدين من ليبيا.. فيديو وصور

البحث عن لقمة العيش عبر الصحراء الغربية.. رحلة بدأت بحلم الثراء في قرية كوم الرمل بمدينة بني سويف، وانتهت بكابوس الإختطاف والتعذيب في مدينة ترهونة الليبية على يد الجماعات المسلحة.





طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

أطلقت الزوجة صرخات هزت ارجاء المكان .. الحقونى شعبان انتحر .. لحظات هرع الأهالى إلى غرفة حارس العقار بمنطقة المطرية ليجدوا الجثة معلقة فى سقف الغرفة، حاول الأهالى تلقين عم شعبان الشهادة لكنه لفظ انفاسه الأخيرة.