حصلت على ترخيص عالمى.. تعرف على الشركة التابعة لأي فاينانس وأصدرت ٤٠ مليون بطاقة دفع بمصر





وشركة ecards صاحبة تجربة رائدة في عالم إنتاج البطاقات داخل مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة وأن هذا النوع من البطاقات يعتمد على تكنولوجيا متقدمة للغاية، وقد نجح مركز البطاقات التابع للشركة في إصدار وتشغيل أكثر من 40 مليون بطاقة للعديد من الهيئات والمؤسسات والبنوك الحكومية والخاصة. ومركز إصدار البطاقات التابع لـ ecards هو واحد من أكبر وأهم مراكز إصدار البطاقات الإلكترونية في الشرق الأوسط، وهو حاصل على الشهادات الدولية لمعايير الجودة والتأمين الخاصة بأعمال بطاقات الدفع PCI-DSS و PCI-CP والخاصتين بتحقيق وتوفير أعلى معايير التأمين الخاصة بأنشطة بطاقات الدفع الإلكترونية.





وقد نجح المركز أيضا في تجديد شهادة اعتماده من شركة فيزا العالمية، ليؤكد موقعه الإقليمي كمركز على أعلى مستوي تقني يتمتع ببنية تحتية قوية وأحدث النظم العالمية التي توفر المناخ الآمن للقيام بعمليات إصدار وتشغيل البطاقات طبقا للمواصفات القياسية العالمية المعمول بها في مراكز إصدار البطاقات بأوروبا وأمريكا. وتكتمل قصة نجاح e-cards بفضل كوادرها البشرية المدربة وفقا لأعلى درجات الاحترافية لتنفيذ كافة العمليات والخدمات الخاصة بإصدار وتشغيل البطاقات باستخدام أحدث التقنيات ووفقا لنظم عمل الشبكات العالمية .





وتعليقا على هذ النجاح، أعرب إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس عن سعادته بحصول الشركة التابعة e-cards على هذه الشهادة العالمية التي تعكس ثقة شركة عالمية في حجم ماستركارد.





وأضاف سرحان، أن e-cards تستكمل مسيرة إي فاينانس التي أسست مركز إصدار البطاقات عام 2009 قبل استقلاله مع e-cards في نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن الهدف كان توطين هذه الصناعة بالغة الأهمية وعالية الدقة والتكنولوجيا داخل مصر، والتوقف عن استيراد مثل هذا النوع من البطاقات لصالح الاعتماد على الصناعة المصرية. وأضاف: "تلعب بطاقات الدفع الإلكتروني دورا محوريا في خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، وكان يجب أن نصنعها بأنفسنا داخل مصر، وأن نؤهل كوادر بشرية قادرة على تشغيل وإدارة أنظمة هذه التكنولوجيا المتقدمة.. وهذه هي المهمة التي نجحت فيها e-cards حتى الآن".





وقال سرحان إن صناعة البطاقات الإلكترونية من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا في مصر خاصة مع تزايد الطلب عليها من القطاع المصرفي وحتى غير المصرفي، لذلك يتوقع أن تحقق أيضا e-cards نموا كبيرا في أنشطتها اعتمادا على الطلب المتوقع. وتابع: "كان لا بد أن تستعد e-cards للمستقبل بالحصول على هذه الشهادات والتراخيص العالمية التي تؤكد قدرتها على الوفاء باحتياجات مصر والمنافسة بمنتجاتها إقليميا وعالميا".





ومن جانبه ، أكد محمود كمال، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة e-cards أنه في ظل الطلب المتزايد على البطاقات الذكية وتماشيا مع توجهات الحكومة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي حيث نجحت e-cards في خلق طلب متزايد على منتجاتها المختلفة بفضل التكنولوجيات الرائدة التي تستخدمها وتوافر درجة عالية من السرية والأمان على هذه المنتجات وهو ما أهل e-cards اليوم لتحتل مرتبة الصدارة في السوق .





جدير بالذكر أن e-cards تصدر بطاقاتها باستخدام مجموعة عالية التقنية والكفاءة من الآت طباعة البطاقات والقادرة على طباعة كافة أنواع البطاقات بالاعتماد على مزيج تكنولوجي من الآلات الخاصة بطباعة البطاقاتfull personalization modules .

أعلنت شركة e-cards الرائدة في الحلول الذكية المتكاملة لخدمات إنتاج البطاقات وإدارتها وتشغيلها، إحدى شركات "إي فاينانس" لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، عن نجاحها في الحصول على شهادة الترخيص الخاصة بإصدار بطاقات MasterCard العالمية، بعدما أثبتت الشركة كفاءتها في هذا القطاع وقدرتها على إنتاج كافة أنواع البطاقات وفقا لأحدث التقنيات وأكثرها أمانا.