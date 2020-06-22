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سيارات

5 نصائح للحفاظ على الزجاج الأمامي للسيارة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:31 م
5 نصائح للحفاظ على
5 نصائح للحفاظ على الزجاج الأمامي للسيارة
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منة الله عبد الحميد
يعد الزجاج الأمامي من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة لأنه بمثابة عيون القائد التي يكشف بها الطريق لتفادي المطبات والحوادث ولكن يجهل البعض تنظيفه أو الحفاظ عليه، وأحيانًا إهماله بدون قصد أو وعي مثل ترك السيارة أسفل الشجرة أو في الشمس.

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري مجموعة من النصائح للحفاظ على زجاج سيارتك الأمامي من الانشقاق أو الكسر.  

1-النظافة 
احرص على نظافة سيارتك من الحين للآخر، من خلال وضع منظف الزجاجة على قطعة قماش جافة وتنظيف السيارة جيدا من الداخل والخارج حتى لا تتراكم الأتربة بشكل ملحوظ ونعوق رؤية القائد بصورة كبيرة. 

2-ركن السيارة في الأماكن المظللة 
درجة الحرارة العالية في فصل الصيف تُسبب انشقاقات وتشققات  في الزجاج الأمامي للسيارة، خاصة عند اصطفافها لفترات طويلة. 

3-"الشماسة"
يجهل الكثير من قائدي السيارة ضرورة "الشماسة" رغم أهميتها القصوى في الحفاظ على الزجاج من الاشعة فوق البنفسجية. 

4-الفحص الدوري 
تأكد من سلامة الزجاج من الحين للآخر واستبداله في حالة ظهور التشققات والانشقاقات فيه. 

5-البعد عن الأشجار 
غالبا ما تتسبب الأشجار في سقوط مواد لزجة وفضلات الطيور على الزجاج الأمامي وأحيانًا سقوط الشجرة نفسها مما يعرضه للكسر.
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