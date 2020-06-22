اشتباكات عنيفة بين مرتزقة أردوغان في سوريا بسبب تقسيم المسروقات والإتاوات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة تدور فى مدينة رأس العين بريف الحسكة، بين مجموعتين من فصيل "السلطان مراد" التابع لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وأضاف المرصد أن الاشتباكات تتركز بالقرب من دوار الحسكة مصحوبة بدوي انفجارات عنيفة ناجمة عن استخدام الطرفين الأسلحة الثقيلة.





وتدخلت الشرطة المدنية لفض النزاع بين الجانبين، إلا أن إحدى المجموعتين قامت باستهداف مقر للشرطة المدنية، وسط حالة ذعر واستياء شعبي كبير، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاقتتال.





وكان المرصد قد ذكر قبل 3 أيام أن اقتتالا داخليًا بين الفصائل الموالية لأنقرة داخل قرية أم عشبة بريف أبو رأسين (زركان)، بعد منتصف ليل أمس، نتيجة خلافات اعتيادية فيما بينهم حول تقسيم المسروقات وأرباح المحاصيل والإتاوات.