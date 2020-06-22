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رياضة

سلموا تعهدات مكتوبة لشيكابالا.. لاعبو الزمالك يرفضون خوض مباريات الدورى

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:30 م
شيكابالا
شيكابالا
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حسن العمدة
قام لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك، بكتابة تعهد، بعدم النزول إلى الملعب خلال الفترة المقبلة، وخوض مباريات الدوري العام خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد مصدر مطلع داخل الفريق، أن جميع اللاعبين، كتبوا تعهدات، وتم إرسالها لقائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" من أجل إعلانها، والتأكيد على رفض لاعبي الفريق النزول إلى الملعب وخوض المباريات المقبلة من الدوري.


وأوضح المصدر، أن هذه الخطوة جاءت من لاعبي الفريق الأبيض، نظرا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" بضرورة موافقة اللاعبين من أجل خوض المباريات في هذه الفترة الصعبة التي تشهد انتشا فيروس كورونا المستجد.

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