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أخبار العالم

وزيرا خارجية البحرين والسعودية يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:48 م
وزير خارجية البحرين
وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف
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أ ش أ
بحث وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي، مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت الخارجية - في بيان، نشرته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ اليوم الاثنين - أن المباحثات تناولت آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أكد الزياني على متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين البحرين والسعودية، وما تستند عليه من أسس صلبة من الاحترام ووشائج القربى ووحدة المصير المشترك.
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