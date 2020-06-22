طبيب الزمالك ينفي إصابة نجل محمد عبد الشافي بفيروس كورونا

نفى الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ما تردد في الساعات القليلة الماضية، عن إصابة نجل





وأضاف "أسامة"، أن الصورة المنتشرة على صفحات السوشيال ميديا، لطفل يخضع لفحوصات ليست صورة نجل عبدالشافي، مشيرا إلى أنه تواصل مع اللاعب، مؤكدا أن ابنه متواجد بالمنزل وبصحة جيدة، وكذلك جميع أفراد أسرته، معربا عن استيائه مما نُشر.





وشدد طبيب الفريق، على أنه يتابع حالة اللاعبين بشكل يومي والجميع بصحة جيدة.



