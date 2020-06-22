مستشار الصحة: العالم يجري تجارب على البشر لعلاج كورونا.. وإعلان نتائج البلازما خلال 15 يوما

قالت الدكتور نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون البحوث، إن العالم يعمل بشكل قوي على الوصول لعلاج لفيروس كورونا مؤكدة أن التطور الخاص بهذا المرض سريع جدا.





في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الاثنين، أن لقاح أكسفورد الأقرب للإنتاج الفعلي وريمديسفير مرخص للطوارئ، مضيفة أن العالم وصل لمرحلة التجارب على البشر في علاج كورونا، ولكن لا نستطيع أن نقول أن هناك علاج نهائي لكورونا وأضافت





وكشفت مستشار وزيرة الصحة لشئون البحوث، عن أن هناك 11 تجربة إكلينيكية على لقاحات كورونا حول العالم، لافتة إلى أن التجارب على كورونا فيها جزء خادع بعض الشيء، :"وليس معنى أن المريض تعافى أن هذا العلاج فعال".





وأكملت، أن التطعيم الفعال والعلاج الفعال لكورونا لم يصل له العالم بعد ولكنه في الطريق"، مستدركة أن العالم كله في حالة طوارئ بهدف الوصول لعلاج لهذا المرض الخطير".





وأكدت مستشار وزيرة الصحة لشئون البحوث ان ،العلاج باللازما على وشك الانتهاء منها، مضيفة أن إعلان نتائج علاج البلازما خلال 15 يومًا.



