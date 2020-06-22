للوقاية من كورونا.. مرضى الضغط والسكر الأكثر إقبالا على مبادرة الأمراض المزمنة

قالت الدكتورة نشوى رحيم، مدير إدارة طامية الصحية، إن الغرض الاساسي من حملة 100 مليون صحة لفحص الأمراض المزمنة هو منع التكدس الموجود في المستشفيات في المحافظات الاكثر انتشارًا لفيروس كورونا، وهذا لأن معظم مستشفيات تلك المحافظات خصصت لعزل مصابي فيروس كورونا.





وتابعت الدكتورة نشوي رحيم، خلال حوارها على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم عمل منافذ لصرف الأدوية والفيتامينات لكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة، لتقليل احتكاك تلك الفئة بمستشفيات العزل لعدم تعرضهم للإصابة بالفيروس.





واوضحت ان هناك اقبالا كبيرا على الوحدات التي خصصت للمبادرة وتم تحقيق الهدف من المبادرة بشكل ملحوظ، مؤكدة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية سواء للطاقم الطبي أو للمواطنين، وتتوقع تزايد الأعداد خلال الفترة القادمة وبشكل يومي على المبادرة.





وأضافت أن أبرز الفئات المتواجدة من أصحاب الامراض المزمنة هم مرضى الضغط والسكر، وهم الأكثر عددا خلال يومين منذ بدء الحملة، وهم اكثر الحالات التي تحتاج الى أخذ أدوية بشكل منتظم.



