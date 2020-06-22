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محافظات

اليوم.. انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالبحيرة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:31 ص
اليوم إنطلاق مبادرة
اليوم إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالبحيرة
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جمالات الدمنهورى

تنطلق اليوم الإثنين أولى فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة البحيرة وذلك من خلال  الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، والتى تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.

وتنطلق الحملة بمواعيد العمل الرسمية بالوحدات الصحية من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا طوال ايام الاسبوع عدا الجمعة) حيث يتم متابعة حالات أصحاب الأمراض المزمنة (وهي أمراض تدوم فترات طويلة وتتطور بصورة بطيئة، مثل أمراض القلب والضغط والسكر والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة).

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ويأتي ذلك حرصا من الدولة على تفادي وجود مضاعفات خطيرة ناتجة عن هذه الأمراض فى ظل الظروف الراهنة و للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وتشمل الخدمات التي تقدمها مبادرة الرئيس خدمات مهمة للغاية، لأصحاب الأمراض المزمنة، أبرزها:

متابعة حالتهم الصحية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وصرف العلاج لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، كما أنه بإمكان هذه الفئة، إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص حيث تعاقدت الوزارة مع تلك المراكز والمعامل لتقديم الخدمة والتيسير على المواطنين.

وتوفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي و تشمل المبادرة تجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتخصيص ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات واتباع أساليب مكافحة العدوى بالإضافة إلى معرفة أماكن تلك الوحدات

وتقدم المراكز الطبية الخدمات الطبية من خلال تطبيق (صحة مصر) وتشمل المبادرة إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة" .

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