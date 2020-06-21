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رئيس قطاع الطب العلاجي بالصحة: مبادرة 100 مليون صحة لم تتوقف بسبب كورونا .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:04 ص
مصطفي غنيمة
مصطفي غنيمة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ، إن الهدف من مبادرة 100 مليون صحة هي علاج المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز ، أن أصحاب الأمراض المزمنة لم يذهبوا خلال الفترة الماضية لصرف الدواء الخاص بهم من المستشفيات خوفا من التعرض لمشتبهين إصابات فيروس كورونا .


وأوضح أنه عند بداية انتشار فيروس كورونا قمنا بصرف الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة 3 شهور مقدما.


وتابع : قمنا بعمل مسار خاص لصرف الدواء لهم لمدة 3 شهور اضافية ايضا لمنع الزحام ودون التعرض إلى أي حالات اشتباه لمرضي فيروس كورونا .



واستكمل : أننا قمنا بعمل قوافل علاجية تنتشر في العديد من الأماكن واغلبها سيكون في مراكز الشباب للحفاظ على اهلينا .



وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة لم تتوقف بسبب كورونا وأكد على أن المبادرات التي قامت بها الدولة ساعدتنا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا .
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