رئيس قطاع الطب العلاجي بالصحة: مبادرة 100 مليون صحة لم تتوقف بسبب كورونا .. فيديو

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ، إن الهدف من مبادرة 100 مليون صحة هي علاج المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.









وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز ، أن أصحاب الأمراض المزمنة لم يذهبوا خلال الفترة الماضية لصرف الدواء الخاص بهم من المستشفيات خوفا من التعرض لمشتبهين إصابات فيروس كورونا .









وأوضح أنه عند بداية انتشار فيروس كورونا قمنا بصرف الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة 3 شهور مقدما.









وتابع : قمنا بعمل مسار خاص لصرف الدواء لهم لمدة 3 شهور اضافية ايضا لمنع الزحام ودون التعرض إلى أي حالات اشتباه لمرضي فيروس كورونا .













واستكمل : أننا قمنا بعمل قوافل علاجية تنتشر في العديد من الأماكن واغلبها سيكون في مراكز الشباب للحفاظ على اهلينا .













وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة لم تتوقف بسبب كورونا وأكد على أن المبادرات التي قامت بها الدولة ساعدتنا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا .