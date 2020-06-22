نقل الفنان الكويتي أحمد جوهر للعناية المركزة





عاجل .. أصيب الفنان أحمد جوهر بجلطة وأدخل المستشفى ..دعواتنا له بالشفاء العاجل ..ما تشوف شر بو جوهر». وكتب نايف الشمري، في تغريدة على تويتر: «





وأصيب الفنان الكويتي أحمد جوهر، بجلطة على القلب، ودخل على إثرها إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات الطبية عن وجود ماء على الرئة وتعدى مرحلة الخطر.





يعتبر أحمد جوهر، أحد أبرز فناني الكويت، ولديه العديد من الأعمال الفنية التراثية في الكويت، ومن بين هذه الأعمال: « طش ورش، دلق سهيل، العضب، وسموم المعزب»، كما شارك في مسرحية «سيف العرب» مع الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.



