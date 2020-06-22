نقل الفنان الكويتي أحمد جوهر للعناية المركزة

أعلن الصحفي الخليجي نايف الشمري، من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن تعرض الفنان الكويتي أحمد جوهر، لوعكة صحية ونقله إلى العناية المركزة.
وكتب نايف الشمري، في تغريدة على تويتر: «عاجل .. أصيب الفنان أحمد جوهر بجلطة وأدخل المستشفى ..دعواتنا له بالشفاء العاجل ..ما تشوف شر بو جوهر».
وأصيب الفنان الكويتي أحمد جوهر، بجلطة على القلب، ودخل على إثرها إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات الطبية عن وجود ماء على الرئة وتعدى مرحلة الخطر.
يعتبر أحمد جوهر، أحد أبرز فناني الكويت، ولديه العديد من الأعمال الفنية التراثية في الكويت، ومن بين هذه الأعمال: «طش ورش، دلق سهيل، العضب، وسموم المعزب»، كما شارك في مسرحية «سيف العرب» مع الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.