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قلق مصر مشروع.. أحمد موسى: ماكرون يدعم موقف مصر والرئيس السيسي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:11 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسي، إن الرئيس الفرنسي ماكرون أكد أن قلق مصر إزاء التوغل التركي في ليبيا مشروع.

وأضاف الإعلامي أحمد موسي، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ماكرون شن هجوما حادا على تركيا وأطماع أردوغان في ليبيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "الرئيس الفرنسي يدعم موقف الرئيس السيسي بحقوق مصر الشرعية في حماية أمنها القومي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "ماكرون مسح بأردوغان البلاط، وأن فرنسا لن تتسامح مع دور تركيا في أزمة ليبيا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "فرنسا على علم بـ اللعبة الخطيرة التي يلعبها أردوغان في ليبيا".
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