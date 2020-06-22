AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية كورونا فيروس لـ محمد رمضان تحصد 13.6 مليون مشاهدة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:47 م
محمد رمضان - أغنية
محمد رمضان - أغنية كورونا فيروس
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية كورونا فيروس للفنان محمد رمضان، مشاهدات وصلت إلى 13 مليونا و627 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناة «رمضان» الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 10 يونيو الجاري، وحققت تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا. 

وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، وصور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة. 

"كورونا فيروس" هو الكليب الثاني الذى يتعاون فيه محمد سامى مع محمد رمضان، بعدما قدما سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، ووصلت نسبة مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن، وعاد به سامى إلى اخراح الكليبات بعد سنوات من الغياب. 

وقدم محمد سامى ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا ساحقًا على كافة النواحى، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرحه خلال أيام.. كليب كورونا فيروس يجمع محمد سامي ومحمد رمضان

محمد رمضان يطرح كليب كورونا فيروس.. اليوم

بكليب كورونا فيروس.. محمد رمضان يحقق نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

تصدرت التريند .. أغنية كورونا فيروس لـ محمد رمضان تقترب من 4 ملايين مشاهدة

أغنية كورونا فيروس لـ محمد رمضان تقترب من 6 ملايين مشاهدة

أغنية كورونا فيروس لـ محمد رمضان تحصد 8.5 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

لجنة كورونا: مصر بها سلالتان من الفيروس .. وأغلب الإصابات بسيطة ومتوسطة

بـ جينز ممزق.. حلا شيحة بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

بيان رسمي.. الكاف يعلن خطته لاستكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

بعد صورتها الجريئة .. 20 إطلالة لـ رانيا يوسف تبرز أنوثتها

السودان يكذب تصريحات وزير خارجية إثيوبيا بخصوص اتفاق ملء سد النهضة

علماء يكتشفون سبب فقدان حاسة الشم عند الإصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهاف ستومك .. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان جرئ .. منى هلا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري