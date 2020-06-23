كابوس يهدد حياتنا.. أهالى الزقازيق يشكون من الانقطاع المتكرر للكهرباء

شكا المواطن جمال عبد الناصر الطوبجي ، المقيم فى منطقة كوبري الدمرداش، التابعة لقسم الصيادين بالزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع التيار الكهربائى عنهم لساعات طويلة دون سابق إنذار، وأشار القارئ إلى أن هذه المشكلة منذ فترة طويلة.

وناشد القارئ المسئولين التدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة التى أصبحت كابوس يهدد حياتنا، فالمنطقة تبدو أنها حديثة ولكن فى الحقيقة هى فى منتهى العشوائية، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01200008056.





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