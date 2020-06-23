كل ما تريد معرفته عن الكاربراتير فى السيارة

يعتبر الكاربراتير أو المازج أو المفحم و بالإنجليزية: Carburetor هو جهاز لمزج الهواء مع الوقود قبل ضخ المزيج لمحرك الاحتراق الداخلي، يقوم مبدأ عمله على ترذيذ جزيئات الهواء وذلك من خلال منافث وعندها يتم خلطه مع الهواء من المحيط الخارجي الهواء قد يكون مدفأ مسبقا أو باردا من الجو مباشرة.

ويعمل الكاربراتير على خلط الوقود بالهواء بنسبة منتظمة داخل المحرك ، ويقوم بقياس وتحديد وتوزيع وانتشار الوقود على شكل قطرات رذاذ دقيقة الحجم ، ويتكون المازج من غرفة للوقود وعوامة ذات صمام إبري (ابره العوامة) وأنبوب وصمام اختناق وفوهة رئيسية وبيك رئيسي.

يسمح الأنبوب لدخول تيار الهواء والمرور خلال مجمع السحب إلى الاسطوانات حيث يمتزج الوقود بتيار الهواء أثناء مروره بالأنبوب .. تحدث الكباسات أثناء حركتها إلى أسفل في أشواط السحب ، خلخلة في غرف الاحتراق وبما أن صمامات السحب تكون مفتوحة أثناء أشواط السحب فإنه يحدث تخلخل ، أيضًا في مجمع السحب وبما أن الضغط عند مدخل المغذى هو ضغط جوى فإن اختلاف الضغط يدفع الهواء خلال الأنبوب ليشغل الفراغ الحادث، وبناء على ذلك يوجد تيار هواء مستمر أثناء تشغيل المحرك.

وتتصل غرفة الوقود عن طريق مجارى داخل المغذى بالفوهة الموجودة باختناق أنبوبة الفنتورى ، وتتحكم العوامة والصمام الابرى في مستوى وقود البنزين في غرفة العوامة . تتحرك العوامة إلى أسفل وأعلى عن طريق الرافعة المفصلية. فعند استعمال الوقود تنخفض العوامة فيسمح الصمام الابرى بمرور الوقود من الرداخ إلى الغرفة، وعند ارتفاع سطح الوقود إلى حد معين تغلق العوامة الصمام الابرى وتمنع مرور الوقود.

وتوجد فتحة تهوية في سطح الغرفة تمنع تغير الضغط الجوى الداخلي أثناء تغير مستوى الوقود.

وعند فتح صمام الاختناق الكاربراتير ومرور تيار الهواء في اختناق أنبوب الفنتورى تزداد سرعته وبناء عليه ينخفض الأنبوب ، فان الضغط الجوى في غرفة العوامة يدفع الوقود خلال الفوهة الرئيسية إلى تيار الهواء المار بمنطقة الضغط المنخفض على شكل قطرات رذاذ صغيرة الحجم .

ويعمل انخفاض الضغط على تبخر الوقود ، ويشتمل المغذى على عدة منفثات ومضخة بعجل ليناسب السرعات والفتحات المختلفة لصمام الاختناق.