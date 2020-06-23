AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كل ما تريد معرفته عن الكاربراتير فى السيارة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

يعتبر الكاربراتير أو المازج أو المفحم و بالإنجليزية: Carburetor هو جهاز لمزج الهواء مع الوقود قبل ضخ المزيج لمحرك الاحتراق الداخلي، يقوم مبدأ عمله على ترذيذ جزيئات الهواء وذلك من خلال منافث وعندها يتم خلطه مع الهواء من المحيط الخارجي الهواء قد يكون مدفأ مسبقا أو باردا من الجو مباشرة.

ويعمل الكاربراتير على خلط الوقود بالهواء بنسبة منتظمة داخل المحرك ، ويقوم بقياس وتحديد وتوزيع وانتشار الوقود على شكل قطرات رذاذ دقيقة الحجم ، ويتكون المازج من غرفة للوقود وعوامة ذات صمام إبري (ابره العوامة) وأنبوب وصمام اختناق وفوهة رئيسية وبيك رئيسي.

يسمح الأنبوب لدخول تيار الهواء والمرور خلال مجمع السحب إلى الاسطوانات حيث يمتزج الوقود بتيار الهواء أثناء مروره بالأنبوب .. تحدث الكباسات أثناء حركتها إلى أسفل في أشواط السحب ، خلخلة في غرف الاحتراق وبما أن صمامات السحب تكون مفتوحة أثناء أشواط السحب فإنه يحدث تخلخل ، أيضًا في مجمع السحب وبما أن الضغط عند مدخل المغذى هو ضغط جوى فإن اختلاف الضغط يدفع الهواء خلال الأنبوب ليشغل الفراغ الحادث، وبناء على ذلك يوجد تيار هواء مستمر أثناء تشغيل المحرك.

وتتصل غرفة الوقود عن طريق مجارى داخل المغذى بالفوهة الموجودة باختناق أنبوبة الفنتورى ، وتتحكم العوامة والصمام الابرى في مستوى وقود البنزين في غرفة العوامة . تتحرك العوامة إلى أسفل وأعلى عن طريق الرافعة المفصلية. فعند استعمال الوقود تنخفض العوامة فيسمح الصمام الابرى بمرور الوقود من الرداخ إلى الغرفة، وعند ارتفاع سطح الوقود إلى حد معين تغلق العوامة الصمام الابرى وتمنع مرور الوقود.

وتوجد فتحة تهوية في سطح الغرفة تمنع تغير الضغط الجوى الداخلي أثناء تغير مستوى الوقود.

وعند فتح صمام الاختناق الكاربراتير ومرور تيار الهواء في اختناق أنبوب الفنتورى تزداد سرعته وبناء عليه ينخفض الأنبوب ، فان الضغط الجوى في غرفة العوامة يدفع الوقود خلال الفوهة الرئيسية إلى تيار الهواء المار بمنطقة الضغط المنخفض على شكل قطرات رذاذ صغيرة الحجم .

ويعمل انخفاض الضغط على تبخر الوقود ، ويشتمل المغذى على عدة منفثات ومضخة بعجل ليناسب السرعات والفتحات المختلفة لصمام الاختناق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الأعطال التي تصيب طرمبة البنزين

أسباب تعطل دواسة الوقود

تعرف على نظام VVT في السيارة ووظيفته

تعرف على وظائف حساسات السيارة وعلامات تلفها

تعرف على وظيفة فلتر الزيت في السيارة وضرر إهماله

تعرف على وظيفة فلتر الهواء في السيارة وتأثيره على المحرك

ترشيحاتنا

بـ جينز ممزق.. حلا شيحة بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

نتائجه مبشرة.. لجنة مكافحة كورونا: تجارب سريرية على عقار لعلاج مصابي فيروس كورونا

ماكرون: قلق مصر من التدخل التركي في ليبيا مشروع

ردا على الشائعات.. مقربون: رجاء الجداوي مازالت في العناية المركزة

أول تعليق لخالد الغندور بعد تعافي زوجته وابنته من كورونا

رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي بسبب مرض آخر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يضاعف الحليب في الثدى.. 8 فوائد لتناول الحلبة للنساء

بإطلالة جريئة .. ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها