تقرير بريطاني: عودة السياحة في مصر تشير لتجاوزها الأسوأ من كورونا.. ويرصد استراتيجية الحكومة لعودة الحياة إلى القطاع.. وخطط تعويض خسائر كوفيد-19

* آلية عودة السياحة في مصر رغم استمرار تفشي كورونا

* تحديات أمام السياحة لجذب أكبر عدد من الزوار الأجانب

* الجدول الزمني لعودة السياحة والطيران





نشر موقع شركة "أكسفورد بزنس جروب" وهي شركة اقتصادية بريطانية ومركز أبحاث ، تقريرا حول عودة السياحة في مصر بعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعنوان "هل يمكن إعادة تنشيط السياحة المصرية رغم ارتفاع معدلات الإصابة بـ كورونا؟".





ويقول التقرير إن الحكومة المصرية علقت الرحلات الجوية المدنية من وإلى مصر في 19 مارس الماضي. إلى جانب إغلاق المطاعم والفنادق والمقاهي، أدى ذلك إلى إغلاق شبه كامل للأنشطة المتعلقة بالسياحة.





وأوضح أنه "في منتصف مايو، سمح باستئناف السياحة المحلية في مناطق معينة وفي ظل شروط صارمة، مع السماح للسياح المحليين بالبقاء في الفنادق معدل إشغال أقل من 25 ٪ ".





وأشار التقرير إلى أنه "اعتبارا من 1 يوليو ستكون هناك 232 مؤسسة مفتوحة في 13 محافظة تمت الموافقة على استقبالها للزوار الأجانب والمحليين على حد سواء.





وقال إن "الحكومة خففت شروطها بشأن معدل الإشغال إلى 50٪ في يونيو، وتمكن ما يقرب من 155 منتجعا وفندقا من استقبال الضيوف المحليين.





وصرح حسام الشاعر ، رئيس غرفة شركات السياحة، لوسائل الإعلام، هذا الشهر، بأن استئناف السياحة الداخلية كان ناجحًا، وأن التنفيذ الفعال للوائح سيطمئن المسافرين الدوليين.





في غضون ذلك، أعلن "علي المانسترلي"، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن الفنادق تتوقع معدلات إشغال بنسبة 100٪ في الإسكندرية وعلى طول الساحل الشمالي في يوليو وأغسطس.





التطمينات والمحفزات





في حين أن مصر ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتطلع إلى إعادة فتح أبوابها للزوار؛ إلا أنها واحدة من الدول القليلة التي لا تزال تعاني من اتجاه تصاعدي في حالات الإصابة الجديدة بـ كوفيد-19.





ومن أجل تشجيع السياحة مع تقليل مخاطر الصحة العامة؛ اتبعت الحكومة نهجًا إقليميًا، حيث ستظل محافظات مثل القاهرة والقليوبية، التي شهدت أكبر عدد من الحالات، تخضع لقيود على السفر، بينما سيتم فتح المناطق الساحلية، التي سجلت حتى الآن أدنى معدلات، على الفور.





علاوة على ذلك، سيطلب من الزائرين من البلدان التي لا يزال فيها الوباء منتشرًا تقديم اختبار PCR يشير إلى أنهم ليس لديهم حاليًا عدوى فيروس كورونا.





وسيتمكن الزوار أيضًا من السفر إلى عدد من الوجهات الأثرية الأكثر شهرة، من بينها أهرامات الجيزة. سيكون هناك في البداية حد 25 شخصًا لكل رحلة، بحد أقصى 200 شخص مسموح بتواجده داخل المتاحف الكبيرة في وقت واحد.





وحول تبديد المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، قدمت الحكومة عددًا من المحفزات التي تهدف إلى جذب الزوار الدوليين، من بينها؛ أنه لن تكون هناك حاجة إلى تأشيرات سياحية للأشخاص الذين يزورون المحافظات الساحلية؛ سيتم تخفيض سعر وقود الطائرات بمقدار 10 سنتات للجالون؛ وستحصل شركات الطيران على خصم بنسبة 50٪ على رسوم الهبوط والصعود، وخصم 20٪ على الخدمات الأرضية للرحلات المباشرة إلى المحافظات الساحلية؛ وسيكون هناك خصم 20٪ على تذاكر المواقع والمتاحف التاريخية، مع تخفيضات إضافية لمن يستخدمون طائرات "مصر للطيران وإير كو".





ويضيف التقرير أنه على الرغم من هذه الحوافز، من المرجح أن تواجه مصر بعض القيود، في حين أن هذه مؤشرات إيجابية، إلا أنها قد لا تبدد تمامًا مخاوف الشركات المرتبطة بالسياحة التي كانت تعاني طوال فترة الإغلاق.





على سبيل المثال ، شهدت شركة مصر للطيران الوطنية خسائر بلغت 3 مليارات جنيه مصري (185.6 مليون دولار) شهريًا منذ توقفها. وقالت شركة الطيران إنها تتوقع أن يؤدي رفع القيود عن الطيران المدني إلى عودة إلى القدرة التشغيلية التي تترواح بين 20-30٪ في يوليو و 50٪ بحلول نهاية العام.





ويدير البنك المركزي مبادرة لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، بينها 3 مليارات جنيه (185.6 مليون دولار) مخصصة لدفع تكاليف الصيانة والمرتبات، مع الاحتفاظ بالمتبقي لأعمال التجديد.



