طلعت يوسف: قرار عودة الدوري انتحار من اتحاد الكرة.. فيديو

أكد طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، أنه لن يغير من قناعاته بشأن عودة الدوري، مشيرا إلى أنه "قرار متسرع، ولم يكن في محله".









وقال طلعت يوسف ، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة": "ما يحدث أشبه بشيء من الخيال، فكيف يمكث لاعب في منزله أكثر من 106 أيام، ثم يطالب بأن يخوض مباريات في أقل من شهر".





وأضاف: "هذا يسمى انتحارا بإرادتنا، وستكون هناك خسائر كبيرة للفرق والمنتخب الوطني؛ بسبب ما سيحدث من إصابات عضلية، وليس ما أقصده بـ كورونا؛ لأن هذا في علم الغيب".





وأوضح: "كنت أفضل العودة على موسم جديد ومنح الفرق الوقت للتحضير".