طلعت يوسف: قرار عودة الدوري انتحار من اتحاد الكرة.. فيديو

أكد طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أنه لن يغير من قناعاته بشأن عودة الدوري، مشيرا إلى أنه "قرار متسرع، ولم يكن في محله".
وقال طلعت يوسف، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة": "ما يحدث أشبه بشيء من الخيال، فكيف يمكث لاعب في منزله أكثر من 106 أيام، ثم يطالب بأن يخوض مباريات في أقل من شهر".
وأضاف: "هذا يسمى انتحارا بإرادتنا، وستكون هناك خسائر كبيرة للفرق والمنتخب الوطني؛ بسبب ما سيحدث من إصابات عضلية، وليس ما أقصده بـ كورونا؛ لأن هذا في علم الغيب".
وأوضح: "كنت أفضل العودة على موسم جديد ومنح الفرق الوقت للتحضير".