43 دولارا للبرميل.. ارتفاع كبير في أسعار النفط

كشفت وسائل الإعلام العالمية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في أ سعار النفط ، حيث تجاوز سعر البرميل مبلغ 43 دولارا أمريكيا، في ارتفاع ضخم.





وواصلت أسعار النفط ارتفاعها مع بداية تعاملات الأسبوع، أمس الاثنين، مع تفاؤل المستثمرين حيال تعافي الطلب المدعوم بالتوجه العالمي لاستئناف حركة الطيران والنشاط الاقتصادي، والتغلب على المخاوف بشأن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.62% مسجلا 42.42 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.35 % ليصل إلى 39.89 دولار للبرميل.





وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أكد خلال اجتماع لتحالف أوبك + يوم الخميس الماضي عبر وسائل التواصل الافتراضي، أن التحالف النفطي في طريقه لإعادة التوازن إلى الأسواق، مشيرا إلى أن هناك "علامات مشجعة على التعافي".





في سياق متصل، قالت شركة الطاقة "ترافيجورا"، إن مستويات الطلب العالمي على النفط تتعافى بوتيرة سريعة وذلك في أعقاب إعلان عدد من دول العالم استئناف النشاط الاقتصادي والاستعداد لعودة حركة الطيران والنقل مرة أخرى بعد أشهر من العزل.