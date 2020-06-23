ادعوله ربنا يرحمه.. طارق صبري ينعى نجل أوس أوس

نعى الفنان طارق صبري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس.





وكتب طارق صبري " توفي إلي رحمة الله تعالي" علي " ابن صديقي وأخويا أوس أوس ادعوله ربنا يرحمه إنا لله وإنا إليه راجعون".





وتوفي أمس الاثنين الطفل الرضيع "علي" ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته .





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يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اثنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.