اتحاد الكرة يعلن سلبية مسحات كورونا لأندية الأهلي وطلائع الجيش والإنتاج ووادي دجلة





تبدأ اولى الجلسات مع أندية الجيزة وبنى سويف غدا فى الثانية عشر ظهرا فيما يعقد الاتحاد اجتماعا ثانيا فى الثالثة عصرا مع أندية القاهرة والفيوم..









وحددت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني يوم الأربعاء القادم موعدا لعقد اجتماع بين اللجنة الطبية والإدارة الفنية وإدارة المسابقات مع المديرين الفنيين للاندية.





كان الاتحاد المصري لكرة القدم اصدر بيانا اليوم الاثنين في ختام اجتماعاته مع أندية القسم الثاني جاء على النحو التالي..







شهد بيت العائلة الكروية المصرية اليوم حوارا ومناخا أسريا ديموقراطيًا عبر فيه كل الحاضرين عن آراء مجالس إدارات أنديتهم في ضوء سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية القسمين الأول والثاني والتي سوف تستكمل بدءًا من الغد مع أندية القسم الثالث.







وقد كان المناخ الودي الذي انعقدت فيه الاجتماعات دافعا ان تخرج عنه عدة مقترحات محددة من المؤكد أنها ستصب في مصلحة الكرة المصرية حاضرا ومستقبلا، وقد توحد الجميع نحو الهدف الأكبر وهو صالح اللعبة بلا أي أغراض خاصة أو حسابات شخصية.







وناقش الحاضرون جميع المقترحات التي عرضت من مجالس إدارات الأندية. ولما كانت مجمل المطالب والمقترحات منطقية وتتلاقى مع المصلحة العامة .







فقد رأى الحاضرون إعادة دراسة كل المقترحات من حيث الإيجابيات والسلبيات الخاصة بكل مقترح ومتابعة التعرف على رأي أندية القسم الثالث حتى يتم الاسترشاد بجميع الآراء من الأقسام المختلفة عند وضع أسس للمسابقات.