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أخبار العالم

البرازيل تسجل 21 ألفا و432 إصابة جديدة بكورونا و654 وفاة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:28 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 21 ألفا و432 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط. 

وكشفت الصحة البرازيلية عن تسجيل 654 حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا ليرتفع الوفيات إلى 51 ألفا و271 حالة وفاة. 

فيما ارتفعت الإصابات بكورونا في البلاد إلى 1.1 مليون إصابة، حيث أصبحت البرازيل ثاني دولة في العالم تسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا. 

وبذلك تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث إصابات كورونا ووفياتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا المستجد اليومية، ما يحذر الدول من تفشي جديد. 
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