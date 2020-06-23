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فن

وأنت معايا.. أغنية تامر حسني والشاب خالد تتخطى 14.8 مليون مشاهدة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:57 ص
تامر حسني - وأنت
تامر حسني - وأنت معايا
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سعيد فراج
حقق كليب أغنية «وأنت معايا» لـ الفنان تامر حسني والشاب خالد، 14 مليونا و862 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناة «تامر» الرسمية على موقع يوتيوب أول أيام عيد الفطر المبارك. 

أغنية وأنت معايا من ألبوم "عيش بشوقك" جمعت تامر حسني مع الشاب خالد، وأعيد توزيعها قبل تصويرها وانضم إلى الأغنية عبد الفتاح الجريني وBalti. 

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي وإخراج سعيد الماروق، وتصدر النجم تامر حسنى تريند موقع  "يوتيوب" بكليب "وأنت معايا"، والذي يشارك فيه كل من الشاب خالد والمطرب عبد الفتاح الجرينى والتونسى بلطي.

وفى سياق آخر، أحيا تامر حسني، حفلا غنائيًا ناجحًا على طريقة "الأونلاين" ، عند سفح الأهرامات، وبدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات أمس، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، وأذيع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

كما عرض على هامش حفل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.
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