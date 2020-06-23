ربع مليون مشاهد تابعوا الكسوف عبر تليسكوب مكتبة الإسكندرية

قام مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي صباح الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠ في تمام السادسة صباحًا برصد كسوف حلقي للشمس تمت مشاهدته في مصر والوطن العربي في مسار ضيق يعبر اليمن وأقصى جنوب السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، و أشار بقرب ولادة الهلال الجديد حيث يعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.





وبدأت مراحل الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام 6:25 صباحًا وكانت ذروته في 7:20 صباحًا ونهايته في 8:20 صباحًا تقريبًا، علمًا بأن الأيام الأولى لمولد القمر تُعتبر أفضل الأوقات في الشهر لمراقبة ورصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية لغياب القمر ليلًا.

وقد تخطى عدد المشاهدين خلال عملية الرصد الربع مليون مشاهد، وتم الرد على تساؤلات المشاهدين والتعليقات بشكل مباشر خلال البث الحي، والتي تخطت ٣٠٠٠ تعليق، ولا سيما أن الرصد صاحبه شرح علمي متخصص لظاهرة الكسوف وأنواعه، وكيفية حدوثه، والفرق بين الكسوف الحلقي والجزئي والكامل، وتمت عملية بث الكسوف بالكامل على مرحلتين عن طريق البث المباشر عبر صفحة مركز القبة السماوية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، حيث تم الرصد من خلال تليسكوب القبة السماوية، وقام به الدكتور عمر فكري الباحث الفلكي ورئيس مسرح القبة السماوية.





إذا فاتكم الحدث، يمكنكم مشاهدة البث المسجل لعملية الكسوف بالكامل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمركز: (مركز القبة السماوية العلمي- (Planetarium Science Center



