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رياضة

زوجته تخشى الوضع الصحي.. شوبير يكشف موعد وصول رينيه فايلر للقاهرة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:58 ص
فايلر
فايلر
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عبدالله هشام
كشف الاعلامي احمد شوبير موعد عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلى لـ مصر لإستئناف التدريبات استعداد لخوض منافسات الدوري المصري . 

وقال شوبير خلال برنامجه الاذاعي عبر راديو اون سبورت اف إم : رينيه فايلر لديه مشكلة مع زوجته في سويسرا بسبب الوضع الصحي الحالى في العالم وسيعود الى مصر أخر الشهر الجاري . 

وأضاف : فايلر يرغب في إستكمال مسيرته مع النادي الاهلي وتحقيق البطولات المحلية والقارية الا أنه يقنع زوجته التي تخشي من الوضع الصحي وإصابته بفيروس كورونا ومعاونيه مازالو في القاهرة وهذا دليل علي موافقته. 

وأوضح شوبير : فريق الكرة بالنادي الاهلي يعود للتدريبات غدا الاربعاء وتم تقسيمها علي مجموعتين استعدادا لخوض المنافسات علي ان تكون عودة فايلر اواخر الشهر لإستكمال المهمة بشكل طبيعي . 

وأختتم شوبير تصريحاته : النادي الاهلي يجري إجتماعات بإنتظام عن طريق الفيديو كونفرانس لبحث تطورات الاوضاع وإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم .
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