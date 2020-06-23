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تعليم

نائب وزير التعليم يطمئن على حالة ملاحظة ثانوية عامة بعد إصابتها بكورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:59 ص
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياسمين بدوي

تواصل الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم صباح اليوم، مع المعلمة  (أ.م)  التي كانت مكلفة بأعمال امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية و اصيبت بفيروس كورونا



وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : لقد تبين من خلال المكالمة الهاتفية التي اجراها رئيس عام الامتحانات معها ،  أنها اصبحت بصحة جيدة وتتماثل للشفاء


وقد اصدر الدكتور رضا حجازي  تعليمات لمدير عام إدارة حلوان التعليمية بمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها،  


ومن جانبها قامت المعلمة بتوجيه الشكر للدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتواصله معها.



وكان قد قال  الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك تعليمات باستبدال أى مراقب أو رئيس لجنة يعمل بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2020  تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بزميل غيره.


وأوضح حجازي، أنه بمجرد إصابة أي معلم من المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية  بفيروس كورونا كوفيد 19، يتم تكليف بديل ليؤدى العمل بدلا منه، مع إجراء تعقيم فورى للجنة الامتحانات.



وشدد حجازي على أن الوزارة حريصة على تنفيذ هذه التعليمات حرصا على سلامة وصحة العاملين باللجنة التى يتم فيها اكتشاف الحالة المصابة.

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