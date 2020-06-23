معهد أزهري يبتكر طريقة لمنع تكدس الطلاب أثناء دخول امتحانات الثانوية.. صور

شهدت لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، اليوم، في مادة الديناميكا والميكانيكا، هدوءا وانتظاما ، حيث انتهت منذ قليل الامتحانات وخرج الطلاب من اللجان.
بدورها، سهلت لجنة معهد حلمية الزيتون بنين، الاجراءات على الطلاب داخل اللجان، وخصصت وقتا لكل لجنة فرعية للدخول حتى لا يحدث تكدس أثناء الدخول.
وخصصت اللجنة، مواعيد لكل لجنة للدخول إلى اللجان، حيث تم تخصيص الساعة الثامنة صباحا لدخول الطلاب المقيدين في لجنتي "1،2".
وتقرر تخصيص الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحا لدخول طلاب لجنتي "3،4" وتقرر تخصيص الساعة الثامنة وعشرون دقيقة صباحا لدخول طلاب لجنتي "5،6".
كما تقرر تخصيص الساعة الثامنة والنصف صباحا لدخول طلاب لجنتي "7،8" والساعة الثامنة و40 دقيقة لدخول طلاب لجنتي "9،10،11"، ودخول المتخلفون عن هذه الأوقات في الساعة الثامنة و45 دقيقة.
كما خصصت لجنة معهد الزيتون بنين بحلمية الزيتون، حجرة للطبيب المندوب من وزارة الصحة وحجرة للعزل الصحي.
يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.
كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.
جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.