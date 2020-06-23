معهد أزهري يبتكر طريقة لمنع تكدس الطلاب أثناء دخول امتحانات الثانوية.. صور

شهدت لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، اليوم، في مادة الديناميكا والميكانيكا، هدوءا وانتظاما ، حيث انتهت منذ قليل الامتحانات وخرج الطلاب من اللجان.





بدورها، سهلت لجنة معهد حلمية الزيتون بنين، الاجراءات على الطلاب داخل اللجان، وخصصت وقتا لكل لجنة فرعية للدخول حتى لا يحدث تكدس أثناء الدخول.





وخصصت اللجنة، مواعيد لكل لجنة للدخول إلى اللجان، حيث تم تخصيص الساعة الثامنة صباحا لدخول الطلاب المقيدين في لجنتي "1،2".





وتقرر تخصيص الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحا لدخول طلاب لجنتي "3،4" وتقرر تخصيص الساعة الثامنة وعشرون دقيقة صباحا لدخول طلاب لجنتي "5،6".





كما تقرر تخصيص الساعة الثامنة والنصف صباحا لدخول طلاب لجنتي "7،8" والساعة الثامنة و40 دقيقة لدخول طلاب لجنتي "9،10،11"، ودخول المتخلفون عن هذه الأوقات في الساعة الثامنة و45 دقيقة.





كما خصصت لجنة معهد الزيتون بنين بحلمية الزيتون، حجرة للطبيب المندوب من وزارة الصحة وحجرة للعزل الصحي.



