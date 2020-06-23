بسبب أعمال الصيانة.. قطع المياه عن عدة مناطق ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، عن قطع المياه عن (قرية مازورة – الشنطور وتوابعها بمدينة سمسطا) وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23-6-2020 وحتى الساعة السابعة من صباح يوم غدا الأربعاء الموافق 24-6-2020.



وأوضحت الشركة فى بيان لها قبل قليل، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا للقيام بأعمال الصيانة الدورية بغرفة محابس بمحطة الشيخ عابد.





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وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

