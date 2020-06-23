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أخبار البلد

أبو الغيط عن الوضع فى ليبيا: لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:38 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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ميـــس رضــا
أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها، لافتًا إلى أن أي ترتيبات لوقف إطلاق النار في ليبيا لن تنجح أو تصمد طويلًا ما لم تكن مصحوبة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتفكيك الميليشيات. 

وحذّر أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من خطورة الوضع الحالي في ليبيا، موضحا انه مرشح للاشتعال بشكل أكثر خطورة، مشيرا إلى ان الأمر يستلزم معالجة عربية أكثر قوة، وإرادة سياسية صادقة تجتمع عليها كافة الدول الأعضاء دون استثناء لتمكين الجامعة من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة، والحفاظ على البلاد من التدخلات والأطماع الأجنبية، ومن ثم اخراجها من دوامة الاقتتال والانشقاق والاضطراب بالشكل الذي يستحقه وينشده الشعب الليبي.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم على المستوى الوزاري في دورته غير العادية عبر تقنية الفيديو كونفرنس،لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال ابو الغيط ان اجتماع اليوم يأتي وليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام هذا الصراع الذي يتحمل الشعب الليبي تداعياته الجسيمة منذ أعوام دون توقف، والذي باتت تطوراته تبعد كل البعد عن هدف التسوية السلمية المتكاملة للوضع في البلاد، وتمثل أبعاده تهديدًا لسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومي العربي ككل.

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