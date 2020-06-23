عبد الواحد السيد يشارك متابعيه صورة له من رحلة صيد

نشر عبد الواحد حارس مرمى نادى الزمالك السابق ، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر حارس مرمى منتخب مصر السابق فى الصورة على متن مركب ممسكًا بسمكة على البحر خلال قضاء عطلته الصيفية.





ويعد عبدالواحد السيد أحد كباتن ولاعبي نادي الزمالك الكبار السابقين، وساهم في تحقيق الفريق الأبيض العديد من الألقاب.





ويخوض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات منزلية على فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.



