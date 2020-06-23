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أخبار البلد

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أم المصريين ومسارات استقبال مصابي كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:23 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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محمد غالى
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى (أم المصريين العام)، يرافقها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى خطوط استقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت قسم الاستقبال بمستشفى (أم المصريين العام)، واطمأنت على وجود مسارات منفصلة لاسقبال المرضى، للفصل بين المرضى المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس، وذلك في إطار الحرص على حصول المرضى على الخدمة الطبية بشكل آمن حفاظًا على سلامتهم.

وذكر "مجاهد" أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 232 سريرًا، ويعمل على مدار ال 24 ساعة، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت قسمي الأشعة والمعامل بالمستشفى، للاطمئنان على سير العمل بهما، كما تفقدت شباك صرف الأدوية للحالات المصابة بفيروس كورونا ويخضعون للعزل المنزلي، وراجعت بروتوكولات العلاج، لافتًا إلى أن الوزيرة راجعت أيضًا الإرشادات الخاصة بالتوعية وطرق الوقاية والعزل المنزلي واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية للحفاظ على أفراد الأسرة، كما وجهت بضرورة وضع تلك الإرشادات داخل حقيبة الأدوية والمستلزمات للحالات التي تخضع للعزل المنزلي.

 وتابع أن الوزيرة تفقدت أيضًا العيادات الخارجية بالمستشفى، للاطمئنان على سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة والتي انطلقت يوم السبت الماضي، والتأكد من تلقي المرضى للخدمة الطبية اللازمة، مضيفًا أن الوزيرة وجهت مدير المستشفى بدعم القوافل العلاجية والوحدات الصحية المتواجدة في نطاق المستشفى بالفرق الطبية اللازمة لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج.

ولفت إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على الاستماع للمرضى وأسرهم وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرض، مشددة على منع الزيارات لعدم التكدس والتزاحم داخل المستشفى.

ومن جانبه أشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمستوى الرعاية والخدمة الطبية المقدمة بمستشفى (أم المصريين)، موجهًا الشكر لوزارة الصحة والسكان وجميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى.
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