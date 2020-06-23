الصحفيين تتسلم مستلزمات طبية من حزب إرادة جيل

استلمت نقابة الصحفيين اليوم مستلزمات طبية لمواجهة كورونا من حزب ارادة جيل .





وقدم حزب إرادة جيل، هدية رمزية من المستلزمات الطبية تشمل ،10 اسطونات اوكسجين، و10 اجهزة بخار للجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين.





ووافق المحاسب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل على اقترح اللجنة الإعلامية للحزب برئاسة الكاتب الصحفي محمود نفادي، مؤكدا أن هذا التبرع لنقابة الصحفيين يؤكد على أهمية المساهمة المجتمعية في مواجهة وتداعيات فيروس كورونا، وانطلاقا من تقدير واحترام حزب إرادة جيل لنقابة الصحفيين ومجلس إدارتها وجموع الصحفيين المصريين.





ووجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رسالة شكر للجنة الاعلامية والصحفية لحزب إرادة جيل على تقديم هذه الهدية الطبية والتى تساهم فى الجهود المبذولة من جانب مجلس النقابة لتوفير الرعاية الصحية للزملاء الصحفيين الذين اصيبوا بفيروس كورونا ويحتاجون لاسطونات الأوكسجين وأجهزة البخار.



