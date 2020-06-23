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برلمان

غادة عجمي تشيد بجهود الحكومة لتوفير فرص عمل لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:22 م
النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي
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فريدة محمد
أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بالجهود التي تبذلها وزارتي الهجرة والصناعة للترويج للفرص المتاحة في المشروعات لتكون طوبة جديدة في بناء الثقة مع المواطنين المصريين بالخارج والاستفادة من أموالهم واستيعاب العمالة التي عادت من الخارج.

ولفتت في بيان لها، أن المصريين في الخارج الذين عادوا لمصر بعد اجتياح جائحة فيروس كورونا العالم واضطرارهم للعودة، يحتاجون إلى مزيد من المشروعات المختلفة لاستثمار أموالهم، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تجري عدد من الدراسة لتشغيل العمالة الوافدة منهم واستثمار أموالهم في المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة المصرية وتحتاج إلى مستثمرين لتشغيلها.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج في قطاعات الاقتصاد المصري، لدعمه وتعويضه للخسائر التي فقدتها الدولة المصرية جراء مكافحتها لفيروس كورونا.
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