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محافظات

استخراج 5000 بطاقة رقم قومي بالمجان للمرأة في بني سويف

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:05 م
نيرمين محمود
نيرمين محمود
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محمد عبدالحليم
واصل المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف جهوده في تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات والعمل علي زيادة عدد السيدات المطلوب استخراج بطاقات رقم قومي لهن لتنمية شؤون المرأة ، وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع والنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها. 


أوضحت ذلك نيرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، وذلك من خلال التقرير الدوري الذي تم عرضه على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لمتابعة جهود الفرع في خدمة المرأة السويفية ، فقد تم في إطار مبادرة "بطاقتك حقوقك" المرحلة الثالثة بالتنسيق بين المجلس القومى للمرأة  ببني سويف ومصلحة الأحوال المدنية استئناف تصوير بطاقات الرقم القومي للسيدات وتخصيص شباك للسيدات التابعات للمجلس القومي للمرأة ببني سويف بمراكز الأحوال المدنية. 


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تم تصوير  750سيدة  حتى اليوم بمركزي الواسطى وبنى سويف وجار استكمال تصوير باقي المراكز ، وذلك لاستخراج البطاقات لهن ، وتستهدف المرحلة الثالثة استخراج  5000 بطاقة ،  بجانب أنه يتم منح  الاستمارات بالمجان  من المجلس القومي للمرأة وتُعفى من غرامات التأخير ، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا. 


وأِشارت  "نيرمين"  الى أن ذلك يأتي  فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرات "بالمجان" ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات . 

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