رئيس جامعة بني سويف: إتاحة 22 مجلة علمية على بنك المعرفة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن اتاحة 22 مجلة علمية صادرة من الجامعة على بنك المعرفة المصري





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة نواب رئيس الجامعة والمستشار المالي والقانوني وأعضاء اللجنة والدكتورة مها أحمد مديرة الوحدة.





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وأكد رئيس الجامعة انه تم الانتهاء من مراجعة وكتابة العقود النهائية لإتاحة عدد من المجلات العلمية بدار المنظومة مؤكد على متابعة استيفاء جميع عناصر التقييم المطلوبة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتواصل المستمر لتحديث البيانات على المواقع الالكترونية للمجلات ، مع اهمية التواصل مع الشبكة القومية للمعلومات لإصدار الترقيم الدولي الموحد للدوريات لعدد من المجلات.





كما ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع مقترح بإصدار دليل تعريفي للمجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، إضافة إلى إنشاء منصة على البوابة الإلكترونية لتجميع كافة المجلات العلمية.



