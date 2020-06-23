بعد قرارات الأعلى للجامعات.. طلاب الفرق النهائية: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

عقد المجلس اليوم الثلاثاء جلسته رقم(701) برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس والسادة رؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة أطمئن الوزير من السادة رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا علي اخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020 علي ان تبدأ أعمال إمتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات إعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

كما اكد على ضرورة تطبيق الجامعات لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعات.

رصد "صدى البلد" ردود أفعال الطلاب على قرارات المجلس الأعلى للجامعات حول آليات اجراء امتحانات الفرق النهائية والتي جاءت ما بين القبول والرفض.

اقرأ ايضا:

الأعلى للجامعات: 30 نوفمبر موعد انتهاء تنسيق 2020 / 2021 لطلاب الشهادات المعادلة

التواصل مع الجهات المعنية بشأن التجنيد.. الأعلى للجامعات: انتهاء العام الدارسي الحالي 15 سبتمبر

قال محمد على ، طالب بجامعة عين شمس ، إنه يرى قرار انعقاد الامتحانات يوم 1 يوليو هو قرار سليم خاصة وأنه بالتزامن مع قرارات رئيس الوزراء بعودة الحياة إلي طبيعتها تدريجيا، بالأضافة إلى أن الإجراءات الاحترازية لا بد أن تبدأ من الطالب ولا يتم على إجراءات الوزارة والدولة فقط .

بينما أكدت الطالبة ميرنا عبد العاطي، بجامعة القاهرة أن القرارات صائبة لان الأنتظار أكثر من ذلك سيصعب الأمر على الطلاب، مشيرة إلى أنها ستتبع جميع الاجراءات حرصا على سلامتها وسلامة أسرتها، متمنية أن تأتي الأمتحانات سهلة تقدير للظروف الحالية وتوتر الطلاب.

وفي السياق ذاته أشار محمد مجدي طالب بجامعة حلوان إلى أنه لديه الكثير من التخوفات حول تعرض الطلاب لخطر الاصابة بسبب النزول للأمتحانات، حيث يتكرر ما حدث أمام لجان الثانوية العامة.





وأضاف الطالب مجدي عبد الرحمن، أن اصابة الطالب بكورونا أو عدم حدوث ذلك يتوقف على سلوكيات الطالب واتباع الاجراءات الاحترازية في الأمر لا يقع بالكامل على عاتق الوزارة .