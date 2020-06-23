AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد قرارات الأعلى للجامعات.. طلاب الفرق النهائية: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:59 م
طلاب
طلاب
Advertisements
نهلة الشربيني

عقد المجلس اليوم الثلاثاء جلسته رقم(701) برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس والسادة رؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة أطمئن الوزير من السادة رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا علي اخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020 علي ان تبدأ أعمال إمتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات إعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

كما اكد  على ضرورة تطبيق الجامعات لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعات.

 

رصد "صدى البلد" ردود أفعال الطلاب على قرارات المجلس الأعلى للجامعات حول آليات اجراء امتحانات الفرق النهائية والتي جاءت ما بين القبول والرفض.

 اقرأ ايضا:

الأعلى للجامعات: 30 نوفمبر موعد انتهاء تنسيق 2020 / 2021 لطلاب الشهادات المعادلة

التواصل مع الجهات المعنية بشأن التجنيد.. الأعلى للجامعات: انتهاء العام الدارسي الحالي 15 سبتمبر

 قال محمد على ، طالب بجامعة عين شمس ، إنه يرى قرار انعقاد الامتحانات يوم 1 يوليو هو قرار سليم خاصة وأنه بالتزامن مع قرارات رئيس الوزراء بعودة الحياة إلي طبيعتها تدريجيا، بالأضافة إلى أن الإجراءات الاحترازية لا بد أن تبدأ من الطالب ولا يتم على إجراءات الوزارة والدولة فقط .

 

بينما أكدت الطالبة ميرنا عبد العاطي، بجامعة القاهرة أن القرارات صائبة لان الأنتظار أكثر من ذلك سيصعب الأمر على الطلاب، مشيرة إلى أنها ستتبع جميع الاجراءات حرصا على سلامتها وسلامة أسرتها، متمنية أن تأتي الأمتحانات سهلة تقدير للظروف الحالية وتوتر الطلاب.

 

وفي السياق ذاته أشار محمد مجدي طالب بجامعة حلوان إلى أنه لديه الكثير من التخوفات حول تعرض الطلاب لخطر الاصابة بسبب النزول للأمتحانات، حيث يتكرر ما حدث أمام لجان الثانوية العامة.


وأضاف الطالب مجدي عبد الرحمن، أن اصابة الطالب بكورونا أو عدم حدوث ذلك يتوقف على سلوكيات الطالب واتباع الاجراءات الاحترازية في الأمر لا يقع بالكامل على عاتق الوزارة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات: 1 يوليو بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية

التواصل مع الجهات المعنية بشأن التجنيد.. الأعلى للجامعات: انتهاء العام الدارسي الحالي 15 سبتمبر

الأعلى للجامعات: 30 نوفمبر موعد انتهاء تنسيق 2020 / 2021 لطلاب الشهادات المعادلة

الأعلى للجامعات: مسموح للطلاب الاعتذار عن الامتحانات بسبب كورونا

ارتداء الكمامة والتواجد قبل دخول اللجان بساعة.. أهم إجراءات امتحانات الجامعات.. فيديو

لظروف حظر الطيران.. الأعلى للجامعات يسمح بالاعتذار عن الامتحانات للطلاب الوافدين

ترشيحاتنا

وزير الشباب: تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ فتح الأندية وعودة النشاط الرياضى

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. هاني الناظر يقدم 10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

محدش هيتجوزك غيري.. ندى تركت خطيبها فألقى عليها مياه نار.. صور

كريم سامح: رفضت السيتي من أجل ليفربول.. ولا أعلم الكثير عن الكرة المصرية

التضامن: استمرار قرار غلق الحضانات

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

رئيس الوزراء: نجاح الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة كبيرة

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. هاني الناظر يقدم 10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

بـ البمبي الجريء .. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

هاف ستوماك وأوف شولدر.. منى ممدوح تتألق بإطلالة جريئة