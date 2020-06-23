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رياضة

انطلاق اجتماع الجبلاية مع أندية القاهرة والفيوم لمناقشة تعديلات اللائحة.. صور

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:58 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
انطلق اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة مع أندية القسم الثالث بالقاهرة والفيوم لمناقشة تعديلات لاءحة النظام الاساسي.

كانت اولى الجلسات بدأت مع أندية الجيزة وبنى سويف بحضور محمد فضل والدكتورة سحر عبدالحق والدكتور أحمد عبدالله أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة و الدكتور جمال محمد على نائب رئيس الجبلاية.

 وحددت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني غدا الأربعاء موعدا لعقد اجتماع بين اللجنة الطبية والإدارة الفنية وإدارة المسابقات مع المديرين الفنيين للاندية.
 
كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اصدر بيانا امس الاثنين في ختام اجتماعاته مع أندية القسم الثاني جاء على النحو التالي..

 شهد بيت العائلة الكروية المصرية اليوم حوارا ومناخا أسريا ديموقراطيًا  عبر فيه كل الحاضرين عن آراء مجالس إدارات أنديتهم  في ضوء سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية القسمين الأول والثاني والتي سوف تستكمل بدءًا من الغد مع أندية القسم الثالث.

وقد كان المناخ الودي الذي انعقدت فيه الاجتماعات دافعا ان تخرج عنه عدة مقترحات محددة من المؤكد أنها ستصب في مصلحة الكرة المصرية حاضرا ومستقبلا، وقد توحد الجميع نحو الهدف الأكبر وهو صالح اللعبة بلا أي أغراض خاصة أو حسابات شخصية.

وناقش الحضور جميع المقترحات التي عرضت من مجالس إدارات الأندي ، ولما كانت مجمل المطالب والمقترحات منطقية وتتلاقى مع المصلحة العامة .

 فقد رأى الحضور إعادة دراسة كل المقترحات من حيث الإيجابيات والسلبيات الخاصة بكل مقترح ومتابعة التعرف على رأي أندية القسم الثالث حتى يتم الاسترشاد بجميع الآراء من الأقسام المختلفة عند وضع أسس للمسابقات.
انطلاق اجتماع الجبلاية مع أندية القاهرة والفيوم لمناقشة تعديلات اللائحة.. صور
انطلاق اجتماع الجبلاية مع أندية القاهرة والفيوم لمناقشة تعديلات اللائحة.. صور
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