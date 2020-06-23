قبل الإعلان عن تجديد تعاقده رسميا.. مروان محسن مهاجم محظوظ أم مجتهد في مشواره مع الأهلي؟

اتفق مسؤولو النادي الأهلي على تجديد عقد مهاجم الفريق مروان محسن، لمدة ثلاث سنوات واستكمال مشواره مع القلعة الحمراء حتى 2023.









وحصد مروان محسن حصيلة كبيرة من البطولات في مشواره مع النادي الأهلي ، مما يجعله مؤهلا لكي يستمر في مكانه كمهاجم أول للفريق والاعتماد عليه من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.









ويرصد لكم صدى البلد مشوار مروان محسن مع الأهلي قبل الإعلان رسمياََ عن تجديد تعاقده..









شارك مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، 10 مباريات ببطولة الدوري هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف، كما شارك في 6 مباريات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالها هدفا وحيدا، وفي كأس مصر شارك مروان في مباراة واحدة ولم يسجل.





لعب في كأس العالم في حين لم يحالف الحظ بعض اساطير الكرة المصرية مع منتخب مصر.









حصل النادي الأهلي علي خدمات مروان محسن قادما من نادي الاسماعيلي موسم 2015-2016 .









- تعرض مروان محسن لعدة اصابات عطلت مشواره بشكل كبير مع النادي الأهلي





- في أول موسم لمروان محسن مع الأهلي لم يسجل اهدافا وشارك في 3 مباريات في كأس مصر وبطولة دورى ابطال افريقيا.









- في موسم 2016-2017 خاض مهاجم نادي القرن 9 مباريات في بطولة الدورى وسجل هدفا وحيدا.









- تعرض مهاجم الاسماعيلي السابق لإصابة قطع في الرباط الصليبي عام 2017 أثناء مباراة منتخب مصر أمام المغرب والتي حسمها الفراعنه بنتيجة 1-0 ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 في الجابون وابتعادته عن الملاعب لمدة وصلت إلى 11 شهرا.





- في موسم 2017-2018 شارك في 7 مباريات بالدوري المحلي وسجل 3 اهداف ومباراتين في كأس مصر ولم يسجل اهدافا وفي بطولة دورى ابطا افريقيا لعب 3 مواجهات وسجل هدفا وحيدا.









- خلال موسم 2018-2019 لعب مروان محسن 5 مباريات في بطولة دورى ابطال افريقيا وسجل هدفين وفي بطولة الدوري خاض 16 مباراة وسجل 6 اهداف ومباراة واحدة في كأس مصر ولم يسجل اهدافا.







