مسيرة سيارة لامبورجيني أفينتادور على مدار 10 سنوات .. فيديو

يعشق الملايين حول العالم العلامة التجارية الشهيرة لامبورجينى وبالأخص موديل أفينتادور لما يعرف عنه بالقوة والسرعة، منذ أن تم إصداره عام 2011 بديلا لـ لامبورجيني مورسيلاجو المميزة .





ومن المعروف أنه تم عرض السيارة لامبورجيني أفينتادور لأول مرة مع محرك V12 سعة 6.5 لتر بتنفس طبيعي، يتصل بناقل حركة من 7 سرعات مع قضبان تحويل مستقلة، وهيكل من ألياف الكربون، ولقد كانت الخليفة المثالي للسيارة باهظة الثمن بالفعل.





وقام عدد من محبى السيارة لامبورجيني أفينتادور بعمل مقطع فيديو جديد يشرح من خلاله التطور الذى حدث فى هذا الموديل منذ عام 2011 وحتى اليوم ، وامكانية بقاء هذا الموديل فى الاسواق للفترة القادمة .





والجدير بالذكر أن لامبورجيني قدمت مجموعة من الإصدارات الجديدة المميزة، والتي تظهر في الفيديو بالكامل، حيث كانت النسخة الأولى الخاصة هي 'J' وهي سيارة سبيدستر وحيدة من نوعها، وفي عام 2013، تم إطلاق إصدار فينينو بثلاثة سيارات كوبيه فقط و9 سيارات من طراز رودستر، وفي نفس العام، تم إطلاق إصدار Anniversario 50 بقوة قدرها 710 حصان وتصميم جديد لافت للنظر.





كما كشفت شركة لامبورجيني في عام 2015 عن SV التي كانت متاحة ككوبيه ورودستر، تلاها إصدار ميورا في عام 2016، وفي نفس العام، خضعت أفينتادور لتحديثات منتصف العمر مع إطلاق إصدار S، وفي عام 2018، انطلق طراز لامبورجيني أفينتادور SVJ، لكن الطراز الأكثر جنونًا على الإطلاق هو SC18 Alston الذي صممه قسم السباق في لامبورجيني والذي يولد قوة لا تقل عن 770 حصان.





وفى النهاية يؤكد تقرير حديث أن لامبورجيني قد أرجأت إطلاق خليفة أفينتادور إلى عام 2024 بسبب المخاوف المتعلقة بالتكلفة داخل مجموعة فولكس فاجن، وإذا كان هذا الأمر دقيقًا، فيمكننا توقع رؤية العديد من الإصدارات الأخرى التي سيتم إطلاقها في السنوات القادمة.