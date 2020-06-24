AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

3000 جنيه بدل 1000.. برلماني يطالب بتعديل قانون نصاب الإثبات بالبينة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:01 ص
أموال
أموال
Advertisements
أحمد أيمن
طالب النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتعديل قانون نصاب الإثبات بالبينة (شهادة الشهود) وذلك في القضايا الخاصة بالأموال لتصبح 3 آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وانخفاض قيمة الجنيه.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه طبقا للقانون الحالي، إذا حصل شخص على مبلغ أعلى من ألف جنيه من شخص آخر ولم يرده له وكان هناك شهود على ذلك، لن يتمكن هذا الشخص من استرداد أمواله بالقانون إلا إذا كان هناك ورقة أو وصل أمانة يثبت هذه الأموال، أما إذا كان المبلغ ألف جنيه أو أقل فيجوز استرداده بالقانون عن طريق شهادة الشهود.
  
ونوه إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل نصاب الإثبات بالبينة ليصبح المبلغ الجائز استرداده بشهادة الشهود دون الحاجة إلى ورقة كتابية 3 آلاف جنيه بدلا من المبلغ الحالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الضريبة التصاعدية في طريقها للتطبيق.. الحكومة تقر تعديلات جديدة لضرائب الدخل دعما لمحدوديه.. وموازنة البرلمان: تخدم أصحاب المرتبات الضعيفة حتى 37 ألف جنيه

قبل الحكومة.. موازنة البرلمان وافقت على مشروع قانون لضريبة الدخل

برلماني يطالب بزيادة شرائح ضريبة الدخل لتشمل أصحاب المليون جنيه

ضريبة تصاعدية.. ماذا قال النواب عن تعديلات الحكومة لضرائب الدخل؟

إجراءات رفع قضية تبديد المنقولات الزوجية وعقوبتها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تعرف على أسباب إضاءة لمبة تحذير المحرك

احمِ نفسك من انسداد الشرايين بهذه الحيل

كيفية الصلاة على الكرسي للحامل والمريض .. 8 خطوات يجب معرفتها

رشا شيحة تدعو لـ رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية.. شاهد

دول تحفظت على قرارات الجامعة العربية بشأن ليبيا.. ما هي؟ والبنود المعترضة عليها؟

تغيير مؤلف مسلسل الاختيار.. الإعلان رسميا خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة الأمريكية تسحل رجلاً مبتور الساقين وتسرق أطرافه الصناعية.. صور

تصميم تخيلي جديد لـ فورد برونكو 2021.. صور

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور