3000 جنيه بدل 1000.. برلماني يطالب بتعديل قانون نصاب الإثبات بالبينة

طالب النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتعديل قانون نصاب الإثبات بالبينة (شهادة الشهود) وذلك في القضايا الخاصة بالأموال لتصبح 3 آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وانخفاض قيمة الجنيه.





وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه طبقا للقانون الحالي، إذا حصل شخص على مبلغ أعلى من ألف جنيه من شخص آخر ولم يرده له وكان هناك شهود على ذلك، لن يتمكن هذا الشخص من استرداد أمواله بالقانون إلا إذا كان هناك ورقة أو وصل أمانة يثبت هذه الأموال، أما إذا كان المبلغ ألف جنيه أو أقل فيجوز استرداده بالقانون عن طريق شهادة الشهود.

ونوه إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل نصاب الإثبات بالبينة ليصبح المبلغ الجائز استرداده بشهادة الشهود دون الحاجة إلى ورقة كتابية 3 آلاف جنيه بدلا من المبلغ الحالي.



