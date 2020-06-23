"ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في بيوتكم" ستحذف من الأذان بداية من يوم السبت

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الحكومة اتخذت قرارا مهما اليوم وهو عودة فتح المساجد بعد 103 أيام كانت شاقة على جميع المسلمين و المسيحيين، مؤكدًا أن قرار غلق دور العبادة كان من أصعب القرارات التى تمت فى الفترة الأخيرة.

وأضاف الشيخ جابر طايع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن المساجد ستفتح من يوم السبت، وسيتم غلقها وقت صلاة الجمعة فقط ولكن فى باقى الصلوات ستفتح، وأكد أن " ألا صلوا فى رحالكم ألا صلوا في بيوتكم " سيتم حذفها من الأذان وسيعود الأذان مرة أخرى كما كان.









وأشار طايع إلى أن المساجد ستفتح نصف ساعة فقط لأداء الصلوات اليومية وبعد ذلك سيتم غلقها.









وأوضح أن الوزارة ستقوم بتعقيم المساجد يومي الخميس و الجمعة وسيتم وضع علامات فى الأرض على أساس أن يقف كل مواطن على علامة وسيكون هناك تباعد بين المواطن ومن بجواره.







