AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في بيوتكم" ستحذف من الأذان بداية من يوم السبت

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:54 م
مسجد
مسجد
Advertisements
البهي عمرو
قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الحكومة اتخذت قرارا مهما اليوم وهو عودة فتح المساجد بعد 103 أيام كانت شاقة على جميع المسلمين و المسيحيين، مؤكدًا أن قرار غلق دور العبادة كان من أصعب القرارات التى تمت فى الفترة الأخيرة.


وأضاف الشيخ جابر طايع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن المساجد ستفتح من يوم السبت، وسيتم غلقها وقت صلاة الجمعة فقط ولكن فى باقى الصلوات ستفتح، وأكد أن "  ألا صلوا فى رحالكم ألا صلوا في بيوتكم " سيتم حذفها من الأذان وسيعود الأذان مرة أخرى كما كان.


وأشار طايع إلى أن المساجد ستفتح نصف ساعة فقط لأداء الصلوات اليومية وبعد ذلك سيتم غلقها.


وأوضح أن الوزارة ستقوم بتعقيم المساجد يومي الخميس و الجمعة وسيتم وضع علامات فى الأرض على أساس أن يقف كل مواطن على علامة وسيكون هناك تباعد بين المواطن ومن بجواره.


ولفت الشيخ جابر طايع إلى أن قرار عودة الصلوات اليومية تم بعد مناقشة، وأنه تم الاتفاق على قفل صلوات السيدات وذلك لصعوبة تعيين رجل لتنظيم الصفوف، وأكد أنهم أخروا هذا القرار لفترة معينة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر خطة "أوقاف الإسكندرية" للسيطرة على المساجد في شهر رمضان

صلوا في بيوتكم.. وزراة الأوقاف: المسموح به بالمساجد في رمضان هو رفع الأذان فقط

الأوقاف تستعد لـ صلاة العيد بـ 10 ضوابط وغرفة عمليات.. والوزير: هصلي في البيت

الإمام الأكبر يوافق على عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر.. 5 يونيو

رغم عودتها جزئيا .. لماذا لم تعد الحياة للمساجد؟

حي على الفلاح تصدح في المساجد السبت.. وانتهاء أذان النوازل صلوا في رحالكم

ترشيحاتنا

لدواع أمنية .. اتجاه لتغيير ملعب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

بفستان جلد ومكياج جريء .. ريم مصطفى بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

كريم سامح ناشئ ليفربول: أتمنى استكمال مسيرة محمد صلاح.. وأحلم بمنتخب مصر

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

شاهد.. طريقة وقوف المصلين الجديدة في المساجد.. والأزهر: جائزة شرعا

بعد فتح المساجد.. الأوقاف تحدد مصير صلاة الجنازة وفتح دور المناسبات

AdvertisementS

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

بعد كورونا.. ثلث المتعافين سيعانون من متلازمة التعب المزمن والتليف الرئوي..دراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور

دراسة: الرجال يحملون أجساما مضادة ضد كورونا أكثر من النساء

بإطلالة كلاسيكية.. ريم البارودى بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد