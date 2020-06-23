الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المحليات مسئولة عن عملية تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفتح المقاهي بنسبة 25%، أو أى منشأة سيتم فتحها.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن أى منشأة ستخالف قرارات الحكومة سيتم غلقها فى الحال، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمر بغلق المحال المخالفة فورا.





وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المحل المخالف سيتم غلقه لمدة شهر أو ثلاثة أشهر، موضحا أن هناك منظومة شكاوى بمجلس الوزراء تتلقى أى شكوى من أى مواطن.





وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرارات اليوم متوازنة والفترة المقبلة ستكون هناك قرارات جديدة لفتح بعض المنشآت التي لم يصدر قرار بفتحها.





ولفت إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها مرنة ومن الممكن أن يتم التراجع فيها، متابعا "ممكن يكون هناك قرارات جديد خاصة بفرض حظر التجوال، وأكد أن الإجراءات التى تم اتخاذها إذا تم بالشكل الصحيح من الممكن أن يكون هناك توسع أكثر ويكون هناك نسبة المسموح لـ 50 % بدلا من 25%".



