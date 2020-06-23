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فتح شواطئ القرى السياحية بإجراءات احترازية وفقا لمعايير مجلس الوزراء.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة اشترطت اتباع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في قرار فتح المطاعم والكافيهات بدءًا من يوم السبت حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأكد خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يعرض عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه ابتداءً من يوم السبت المقبل سوف تفتح الشواطئ الخاصة والقرى السياحية للمواطنين، وفقًا للشروط التي طرحتها وزارة السياحة، وهي ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء أيضًا. 

واختتم قاسم تصريحاته مطالبًا مدير كل منشأة بأن يوقع إقرارًا بالالتزام بالاشتراطات، وحال عدم التزامه يتم سحب تصريح المنشأة، على أن تكون الطاقة التشغيلية 25%، ومراعاة التباعد الاجتماعى.

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